« Il a fait ça… pour l’argent », le nigérian Ighalo tacle Cristiano Ronaldo

Dans une interview pour OmaSports, et relayée par Footmercato ce vendredi soir, l’international Odion Ighalo a admis avoir rejoint l’Arabie Saoudite pour l’argent. Il s’est défendu en affirmant que la légende Cristiano Ronaldo avait rejoint la Saudi Pro League pour la même raison.

Dans le monde du football, les transferts de joueurs sont monnaie courante. Certains joueurs décident de changer de club pour diverses raisons, que ce soit pour un nouveau défi sportif, un meilleur salaire ou des opportunités offertes par d’autres championnats. Récemment, deux noms familiers ont fait le choix de rejoindre l’Arabie saoudite, devenu l’el dorado des joueurs, et ils ont en commun leur passage par Manchester United : Odion Ighalo et Cristiano Ronaldo.

Dans une interview accordée à OmaSports, Odion Ighalo, l’international nigérian, n’a pas caché que sa décision de partir en Arabie saoudite est davantage motivée par des considérations financières que sportives. Et il affirme que c’était également le cas pour la légende Cristiano Ronaldo.

- Publicité-

«Je ne suis pas un de ces joueurs qui viennent et disent : ‘Je joue par passion.’ Mon frère, c’est pour l’argent. En fin de compte, c’est de l’argent. Regardez les gens qui vont en Arabie saoudite. De grands footballeurs. Ronaldo joue-t-il encore par passion ? Ronaldo a gagné 100 fois plus que moi dans toute ma vie et pourtant il est allé en Arabie Saoudite. Il a fait ça par passion? C’est pour l’argent», lâche-t-il relayé par Footmercato.

Le Nigérian affirme sans détour que les joueurs qui rejoignent la Saudi Pro League le font uniquement pour se mettre définitivement à l’abri, et cela vaut même pour des stars telles que Cristiano Ronaldo. Des propos qui vont certainement faire parler.

Articles similaires