Iker Casillas en couple avec la chanteuse Shakira ? le footballeur brise enfin le silence

Après avoir officialisé son divorce avec la journaliste sportive espagnole Sara Carbonero, Iker Casillas est soupçonné déjà d’être en couple avec Shakira l’ex-partenaire de son coéquipier de longue date en Espagne, Gerard Pique. Alors que la polémique continue de s’enfler, le footballeur est enfin sorti de son mutisme pour éclairer l’opinion publique.

Iker Casillas est-il en couple avec la chanteuse Shakira ? C’est du moins la grosse rumeur qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Tout est parti d’un commentaire chaleureux du footballeur sous le post d’une photo de la pop star Shakira sur sa page Instagram.

Au milieu de ces rumeurs, Iker Casillas est accusé d’avoir précipité la procédure de son divorce avec son ex, la journaliste sportive espagnole Sara Carbonero. Il n’en fallait pas plus pour faire croire aux internautes que le footballeur serait déjà en couple avec l’ex de son coéquipier Gérard Pique.

Fatigué de faire le chou gras des réseaux sociaux, l’international espagnol est enfin sorti de son silence. Dans une série d’images à travers ses stories Instagram, l’ancien gardien de but a publié des captures d’écran d’articles rapportant la nouvelle relation présumée, puis a terminé avec un emoji indiquant qu’il ne sait pas d’où viennent ces histoires.

Ajout du message « Tocate las narices » qui se traduit par « touchez votre nez » et un autre emoji utilisant la phrase « OMG » dans une réaction de colère.

La rupture inattendue entre Shakira et Pique

Pour rappel, Shakira et Pique ont confirmé leur séparation en juin dernier, après 12 ans de vie conjugale. Ils se sont rencontrés en 2012 lorsque le défenseur espagnol est apparu dans la vidéo de Waka Waka (This Time For Africa) et ont eu deux enfants ensemble, Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans.

Il y avait eu des allégations selon lesquelles Pique, 35 ans, avait été infidèle à Shakira vers la fin de leur relation et que le couple vivait séparément depuis quelques semaines après que Pique ait été expulsé de la maison familiale par la pop star. Pique a également été aperçu avec une mystérieuse blonde lors d’une fête en juin, après qu’une photo a été publiée par la fan Katrin Zytomirska lors d’une fête à laquelle il a assisté en Suède.