« Ifeanyi a un petit frère », Davido révèle l’existence de Dawson, son fils caché à Londres

- Publicité-

Dans une révélation surprenante, la star de la musique nigériane, Davido, a confirmé lors d’une interview avec Anas Bukhash, que son défunt fils, Ifeanyi, avait bel et bien un frère cadet.

Contrairement à ce que certains pensaient, Ifeanyi n’était pas l’unique garçon de la star nigériane. Davido l’a lui même révélé lors d’une récente interview accordée à Anas Bukhash. Alors que l’animateur parlait de ses filles, Davido l’a interrompu pour annoncer qu’il a bel et bien un garçon. « J’ai aussi un fils. Oui, Ifeanyi a un petit frère« , a déclaré Davido avec une pointe d’émotion. Il a poursuivi en révélant que le jeune garçon se prénommait Dawson et qu’il résidait à Londres avec sa mère.

Cette révélation de la star nigériane survient près de trois ans après une rumeur qui avait fait l’objet d’une vive polémique sur la toile. En mars 2020, une information selon laquelle Davido serait le responsable de la grossesse d’une jeune femme britannique, avait fait le chou gras des réseaux sociaux. Après la naissance de l’enfant, il a été révélé qu’un test d’ADN a été réalisé et il s’est avéré que c’est Davido qui en est le père.

- Publicité-

«Un test ADN a été entrepris au Royaume-Uni pour déterminer si la star nigériane de chant est le père biologique de Dawson, et les résultats ont été affirmatifs. Le test ADN a été effectué le mois dernier et il est ressorti positif à 100 %. Davido est le père biologique de Dawson », avait rapporté Glam Squad Magazine.

Avec cette nouvelle révélation le nombre des enfants de Davido s’élève désormais à trois après le décès tragique de David Ifeanyi Adeleke, son premier garçon issu de sa relation avec Chioma avec qui il s’est légalement marié.

Pour rappel, Ifeanyi Adeleke, âgé de seulement 3 ans, est tragiquement décédé le 31 octobre 2022, par noyade dans la piscine de la résidence de son père à Banana Island. Cette perte dévastatrice avait plongé la famille dans une profonde douleur et avait suscité une vague de soutien et de sympathie de la part des fans et de la communauté.

- Publicité-

Articles similaires