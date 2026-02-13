Ibrahim Maza incertain pour Bayer Leverkusen contre St Pauli en Bundesliga (J22)
Le 14 février 2026, le Bayer Leverkusen se mesure à St. Pauli dans le cadre de la 22e journée de Bundesliga et l’incertitude entoure la présence d’Ibrahim Maza. Les supporters suivent de près l’évolution de son état physique : le milieu offensif, touché au genou, avait été contraint de faire l’impasse sur plusieurs rencontres ces dernières semaines.
Privé de compétition lors des confrontations contre Francfort, St. Pauli (rencontre précédente) et M’Gladbach, Maza a vu son retour repoussé par une décision réfléchie du staff médical. Plutôt que de briser les étapes de sa récupération, l’encadrement technique a privilégié la préservation de son intégrité physique afin d’éviter toute rechute.
Des séances collectives ont repris pour l’international algérien il y a quelques jours et les signaux envoyés à l’entraînement sont plutôt encourageants. Selon les observateurs, il a même trouvé le chemin des filets lors d’un exercice, ce qui a relancé les spéculations sur une possible réintégration dans le groupe pour la rencontre à venir.
Dans l’immédiat, la piste la plus vraisemblable reste celle d’une entrée en jeu pour la seconde période : la prudence reste de mise et le staff semble disposer Maza sur le banc afin d’évaluer ses sensations en situation de match. Une titularisation n’est pas exclue si les dernières charges ont été parfaitement supportées, mais elle apparaît moins probable que l’utilisation comme joker tactique.