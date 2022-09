Hygiène : découvrez 06 causes de mauvaises odeurs dans les toilettes

Malgré tout l’entretien que vous faites pour vos toilettes et salles de bain, ces derniers dégagent toujours de mauvaises odeurs. Et vous vous demandez ce qui pourrait être la cause. Découvrez dans cet article, six déclencheurs de mauvaises odeurs des toilettes.

La propreté des toilettes est incontournable dans une habitation. Cependant, parfois une odeur désagréable peut s’y répandre. Et du coup, la pièce ne sent plus vraiment bon. Nous vous proposons dans cet article, d’où proviennent ces mauvaises odeurs et quelles en sont les causes.

L’évacuation des toilettes bouchées

Il arrive parfois que lorsque nous tirons la chasse, l’eau se régénère d’elle-même, sans pour autant remarquer qu’il y ait éventuellement un blocage au niveau du drain et des canalisations. Et si les odeurs persistent, c’est que le bouchon est probablement bien profond dans les tuyaux. Elles « remontent » ainsi de la fosse septique à travers les canalisations.

L’eau du siphon

L’eau qui reste dans la cuvette joue un rôle important, notamment celui de ne pas laisser s’échapper les gaz. Lorsque les toilettes ne sont pas utilisées depuis un moment, l’eau s’évapore et permet ainsi l’évacuation de ces gaz. Par conséquent, c’est ce qui déclenche l’apparition des odeurs nauséabondes.

Les bactéries

En cas de non-utilisation prolongée des toilettes, la formation de bactéries provenant des égouts est souvent inévitable. Elles vont ainsi se multiplier et provoquer ces fortes odeurs désagréables.

La silicone de la cuvette est abîmée

Lorsque ce matériau est usé ou endommagé, il peut laisser échapper les mauvaises odeurs.

L’encombrement de résidus

Papier toilette, cheveux, saletés…peuvent aussi créer un bouchon dans le siphon. Voilà pourquoi on vous recommande de ne jamais encombrer la cuvette. Utilisez plutôt la poubelle !

Les problèmes de plomberie

Si les installations sanitaires sont défectueuses, les mauvaises odeurs peuvent être fréquentes et tenaces. Il est alors parfois nécessaire de faire appel à un spécialiste.