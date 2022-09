Hygiène : ces 06 choses ne sont souvent pas nettoyées dans les maisons

Lors de l’entretien des maisons, certains endroits et ou choses sont souvent oubliés. Et ces derniers deviennent des nids de bactéries et de microbes. Découvrez dans cet article six choses qu’on n’oublie souvent de nettoyer.

L’entretien d’une maison n’est pas une tache facile. Cependant, quand il n’est pas bien fait, il devient source de microbes et de bactéries, pouvant vous rendre malades. Nous vous proposons dans cet article six endroits que l’on oublie souvent de nettoyer dans sa maison.

Les rideaux

Les rideaux sont souvent oubliés dans l’entretien de la maison, pourtant ils sont toujours sous nos yeux. Les rideaux accumulent la poussière et doivent être lavés deux fois par an. Pour les rideaux en coton, vous pouvez les laver en machine à 30°C. Les rideaux en velours et le voilage doivent être lavés à la main, en utilisant une eau savonneuse. Concernant les rideaux de douche, ils doivent être nettoyés plus souvent, de préférence une fois tous les deux mois. Activez un cycle d’eau chaude de 60° pour les rideaux en coton, et un cycle de 30° pour les rideaux en plastique.

Les interrupteurs

Les interrupteurs sont souvent oubliés lors du nettoyage de la maison. Pourtant, ils accumulent facilement des bactéries. Pensez à les nettoyer hebdomadairement, en utilisant un coton imbibé d’alcool à 90°C. Frottez puis laissez sécher.

Les interrupteurs peuvent également être nettoyés avec une pomme de terre et du lait démaquillant. L’amidon de ce tubercule est très efficace pour dissoudre les graisses. Frottez les interrupteurs avec une moitié de pomme de terre, essuyez-les avec un chiffon, puis imbibez un coton de lait démaquillant et passez-le sur les interrupteurs. Cela permettra d’enlever les saletés qui traînent encore, et de déposer un film protecteur sur les interrupteurs, afin de les protéger de la saleté.

Le réfrigérateur

Le réfrigérateur a besoin d’un entretien régulier pour éliminer les bactéries et les mauvaises odeurs. Il est recommandé de désinfecter votre appareil électroménager deux fois par mois. Pour cela, nettoyez l’intérieur du réfrigérateur avec une éponge microfibre imbibée d’une solution composée d’eau et de vinaigre blanc. Pensez également à dégivrer votre réfrigérateur pour augmenter la durée de vie de votre équipement, mais aussi pour éviter une surconsommation énergétique qui pèse sur la facture d’électricité.

Le dressing

Le dressing est un vrai nid à poussière. Il a de ce fait besoin d’un nettoyage régulier. Pour cela, videz-le d’abord puis passez-y l’aspirateur pour retirer toute la poussière. Ensuite, nettoyez les parois et les tringles avec du vinaigre blanc ou préférez l’alcool ménager. Séchez votre dressing et aérez-le avant de remettre vos vêtements.

La hotte de la cuisine

La hotte aspirante de la cuisine est utilisée pour évacuer les odeurs de cuisson des aliments. Elle permet également de retenir les projections de graisse afin de garder la cuisine propre. Toutefois, on oublie souvent de la nettoyer. Pour entretenir votre hotte de cuisine, il est important de la dégraisser régulièrement. Pour cela, retirez les filtres de la hotte et trempez-les dans une bassine d’eau chaude. Cela permettra de ramollir les graisses et les saletés et de faciliter par conséquent le nettoyage. Versez ensuite un peu de bicarbonate de soude sur les filtres et laissez reposer pendant une heure. N’hésitez pas à retourner de temps en temps les filtres, surtout s’ils ne peuvent pas plonger complètement dans la bassine. Avec une éponge microfibre douce, frottez les filtres pour retirer les graisses. Ensuite rincez et séchez correctement avant de remettre les filtres à leur place. Notez qu’en plus du bicarbonate de soude, vous pouvez également utiliser le vinaigre blanc qui est un dégraissant et détachant naturel. Pour cela, il suffit d’imbiber un chiffon microfibre de vinaigre blanc, préalablement réchauffé, puis de frotter les filtres.

Les poubelles

Bien que cela paraisse évident, on oublie souvent de nettoyer les poubelles de la maison. Après avoir vidé les poubelles, de la salle de bain ou de la cuisine, frottez les parois intérieures avec une éponge microfibre imbibée d’eau et de vinaigre blanc ou d’une pâte de bicarbonate de soude. Rincez et laissez sécher à l’air libre pour éviter les mauvaises odeurs à l’origine de l’humidité.