Hygiène : ces 02 endroits sont des nids de bactéries dans les salles de bain

La salle de bain fait partie de ses lieux qui sont souvent humides dans une maison. Elle peut même être une zone de contamination, si elle n’est pas bien entretenue. Découvrez deux zones de ce lieu qui doivent être bien entretenues.

Malgré le nettoyage régulier de la salle de bain, certaines zones sont souvent négligées ou sont difficiles d’accès. Et ces parties peuvent devenir un nid de bactéries. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces lieux dans cet article.

Les accessoires de la salle de bain

En nettoyant la salle de bain, vous pourrez oublier de nettoyer certains accessoires comme le porte-savon, les flacons, gobelets et autres produits cosmétiques. La brosse à dents fait partie des objets les plus propices au développement des bactéries comme le souligne le journal Medisite. Il convient alors de la rincer à l’eau chaude et de la faire sécher après chaque usage. L’humidité contenue dans ses poils peut être un nid potentiel pour les champignons et bactéries.

Le bas des toilettes de la salle de bain

Tout le monde ne nettoie pas forcément l’intégralité des toilettes. Pourtant, les bactéries et les germes peuvent s’accumuler notamment sur le bas des toilettes. Alors, si vous êtes en train de nettoyer la cuvette, n’oubliez pas de désinfecter la partie inférieure des toilettes ainsi que l’intérieur comme l’extérieur des parois. Pour cela, faites chauffer un peu de vinaigre blanc puis ajoutez du gros sel. Appliquez ensuite le mélange sur les toilettes, l’arrière et même le bas des toilettes. Laissez reposer toute la nuit puis à l’aide d’un chiffon humide propre essuyez pour parfaire le nettoyage.