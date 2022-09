Hommage à Elizabeth II: un garde royal s’évanouit au pied du cercueil de la reine (Vidéo)

Un garde en uniforme s’est effondré brutalement au sol dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu’il veillait sur le cercueil de la reine Elizabeth II.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un garde en uniforme traditionnel s’est soudainement effondré au sol alors qu’il veillait sur le cercueil de la reine Elizabeth II. D’après BFMTV, qui cite Charlie Proctor, rédacteur en chef du Royal Central, site d’informations spécialisé sur la monarchie britannique, le garde a reçu une aide médicale de la part des policiers présents.

La diffusion en direct de la veillée a, pendant quelques minutes, été interrompue, le flux vidéo montrant une image de Big Ben, avant de revenir sur Westminster Hall où se trouve le cercueil de la reine.

Une relève de la garde régulière

Le cercueil de la reine est présenté sur un imposant catafalque. Recouvert de l’étendard royal, il est surmonté de la couronne impériale portée par Elizabeth II lors de son couronnement en 1953. Il est entouré de plusieurs gardes immobiles, et des fameux gardes royaux vêtus de rouge et d’un haut bonnet noir en poil d’ours qui vont et viennent sur le catafalque. Selon le site Royal Central, ils sont en service pendant 20 minutes, puis ont 40 minutes de repos, avant de reprendre leur place.

A rotation of the guard takes place in Westminster Hall where Queen Elizabeth II is Lying-in-State.



These take place every 20 minutes.



Guards have 20 minutes on duty, and 40 minutes off duty. pic.twitter.com/rQ2wTHWpR7 — Royal Central (@RoyalCentral) September 14, 2022