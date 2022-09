Hommage à Elisabeth II: le prince Harry enfin autorisé à porter l’uniforme militaire

Privé du port d’uniforme lors de la procession de mercredi, entre Buckingham et Westminster, le prince Harry vient enfin d’être autorisé à enfiler l’uniforme lors de son prochain hommage à la reine.

Le prince Harry portera son uniforme militaire dans la soirée du vendredi 16 septembre, pour un hommage spécial à la reine. Le duc de Sussex a reçu une autorisation spéciale pour porter ses couleurs militaires lors d’une veillée d’état organisée par les petits-enfants de Sa Majesté à Westminster Hall, révèle The Mirror.

Les huit petits-enfants de la reine, dont Harry et son frère le prince William, se tiendront demain soir en silence pour une veillée de 15 minutes aux côtés du cercueil de Sa Majesté. Harry, qui a servi dans l’armée britannique pendant une décennie, dont deux tournées en Afghanistan, avait été interdit de porter l’uniforme parce qu’il n’est plus un membre actif de la famille royale

Les responsables du palais seraient intervenus après qu’il soit apparu que son oncle, le prince Andrew, qui n’était plus un membre en activité, avait reçu une autorisation spéciale pour porter son uniforme lors d’une veillée sur le cercueil de la reine assistée ce soir par ses quatre enfants, bien qu’il ait été interdit plus tôt.

« C’était une situation ridicule étant donné que le duc de Sussex a servi son pays et est un membre très respecté des forces armées avec tout ce qu’il a fait pour les anciens combattants. Il est important que les petits-enfants de la reine se sentent tous les bienvenus et à l’aise alors qu’ils pleurent ensemble leur grand-mère bien-aimée.« , a déclaré une source royale.

Les autres petits-enfants de la reine, dont les princesses Béatrice et Eugénie, Zara et Peter Philips et Lady Louise et James, le vicomte Severn devraient également faire partie de la garde d’honneur demain soir.