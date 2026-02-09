Himad Abdelli : débuts compliqués à Marseille en Ligue 1

Dimanche soir au Parc des Princes, l’Olympique de Marseille a concédé une sévère défaite face au Paris Saint-Germain, s’inclinant sur le score de 5-0. Ce match, qui clôturait la 21e journée de Ligue 1, a été particulièrement éprouvant pour les visiteurs.

Himad Abdelli y a fait ses premiers pas sous le maillot phocéen dans un contexte peu propice : entré en jeu à la 62e minute alors que son équipe accusait déjà un retard de deux buts, le milieu algérien n’a pu inverser la tendance. La rencontre est rapidement devenue à sens unique, et les Parisiens ont verrouillé la partie en faisant basculer le score de manière irrémédiable.

Après son entrée, Marseille a encaissé trois nouveaux buts, illustrant un effondrement collectif face à la supériorité technique et à l’intensité imposées par le PSG. Les Marseillais ont peiné à contenir les initiatives adverses, et la lourde défaite s’inscrit comme l’un des Classiques les plus déséquilibrés de ces dernières saisons.

Première apparition et perspectives

Malgré ce baptême du feu compliqué, cette première sortie en Ligue 1 reste une étape importante pour Abdelli. Faire ses débuts dans un match de cette ampleur n’est jamais anodin, même si le résultat ne reflète pas ses qualités individuelles potentielles.

Le contexte collectif du soir n’a pas aidé à mettre en valeur ses capacités. Pour gagner progressivement la confiance du staff et des supporters, il lui faudra enchaîner les performances dans des conditions plus favorables et s’adapter au rythme et aux exigences du vestiaire marseillais.

La suite de la saison offrira plusieurs occasions de se montrer : des rencontres moins exposées pourraient permettre au milieu algérien d’affirmer son jeu, de trouver ses repères et de prétendre à une place plus régulière dans l’effectif, à condition de transformer cette expérience difficile en moteur de progression.