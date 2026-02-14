Heure et chaînes pour Simba SC – Stade Malien en LDC CAF J6

Samedi 14 février 2026 à 16h GMT, le Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam accueillera la sixième journée de la Ligue des champions de la CAF opposant Simba SC au Stade Malien. La formation malienne arrive à ce rendez-vous avec l’assurance d’avoir décroché sa première qualification pour les quarts de finale, un jalon inédit dans son histoire africaine.

Samedi 14 février 2026 à 16h GMT, le Benjamin Mkapa National Stadium de Dar es Salaam accueillera la sixième journée de la Ligue des champions de la CAF opposant Simba SC au Stade Malien. La formation malienne arrive à ce rendez-vous avec l’assurance d’avoir décroché sa première qualification pour les quarts de finale, un jalon inédit dans son histoire africaine.

Fort de 11 points, le club de Bamako a bâti sa campagne sur une organisation défensive rigoureuse et une gestion sereine des rencontres, ce qui lui a permis de sceller son billet avant même la dernière journée du groupe. Cette solidité collective a fait la différence face à des adversaires souvent malmenés par la discipline tactique du Stade Malien.

De leur côté, les joueurs de Simba SC ont perdu toute chance de poursuivre l’aventure continentale cette saison. Privés de qualification, ils aborderont la rencontre devant leur public avec l’objectif de terminer la phase de poules sur une prestation honorable, afin de préserver l’orgueil et de rendre fiers leurs supporters.

Publicité

Diffusion