Hervé Renard : la serviette de Mendy liée à des croyances culturelles

Hervé Renard a estimé que l’épisode autour d’une serviette lors de la finale de la CAN 2025 ne relevait pas d’une simple plaisanterie, après une intervention de ramasseurs de balles marocains visant à empêcher un geste du banc sénégalais.

Ce moment, qualifié d’inhabituel pendant la rencontre, n’était pas lié à une action de jeu mais à l’objet en question.

Lors de la finale qui a vu le Sénégal l’emporter 1-0 face au Maroc après prolongation, le 14 janvier, le gardien remplaçant sénégalais Yehvann Diouf a tenté à plusieurs reprises d’apporter une serviette à Édouard Mendy. Des ramasseurs de balles marocains ont essayé de l’en empêcher; Diouf a été vu protégeant la serviette, pourchassé et parfois traîné au sol alors que des ramasseurs et des joueurs marocains se rapprochaient.

Les précisions de Renard

Hervé Renard, actuel sélectionneur de l’équipe d’Arabie saoudite et ancien champion de la CAN, a livré sa lecture de l’incident en privilégiant une explication culturelle plutôt qu’une interprétation moqueuse.

Renard a indiqué qu’une serviette pouvait revêtir une importance particulière et qu’une éventuelle tentative de la soustraire pouvait viser à déstabiliser. Il a évoqué la possibilité que l’objet soit perçu comme béni ou porteur d’une signification cachée, soulignant l’importance des croyances dans certains contextes africains.

Le technicien, qui a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 puis avec la Côte d’Ivoire en 2015, a ajouté qu’il n’assistait pas directement à la scène mais qu’il tentait de la replacer dans des pratiques qu’il a rencontrées en Afrique. Pour lui, la serviette pouvait aussi être considérée comme un outil psychologique, rituel ou porte-bonheur.