Herbert Léonard, interprète emblématique de « Pour le plaisir », aurait célébré ses 81 ans le 25 février 2026. Décédé le 2 mars 2025 à Fontainebleau, le chanteur laisse derrière lui une carrière reconnue et une maison à Barbizon — un lieu de vie chargé d’histoire que sa veuve, Cléo, a finalement décidé de mettre en vente.

Figure des ballades romantiques et voix grave du paysage musical français, Herbert Léonard avait choisi depuis plusieurs décennies de s’éloigner des grandes villes pour vivre dans ce village aux portes de la forêt de Fontainebleau. Sa résidence, décrite comme une maison entourée d’un jardin avec une véranda lumineuse, était présentée par le couple comme un refuge après des années de vie publique et de tournées.

Installé à Barbizon avec sa femme et leur fille Éléa, l’artiste y avait trouvé un cadre propice à la tranquillité. Sa vie quotidienne, faite de promenades en forêt, de moments passés en famille et d’une forme de retrait des projecteurs, avait été évoquée à plusieurs reprises par l’intéressé lui-même, notamment pendant la période de la pandémie de Covid-19 où il racontait son rythme simple et régulier.

35 ans à Barbizon

Présent dans le village depuis plus de trente-cinq ans, Herbert Léonard partageait cet ancrage local avec d’autres créateurs de la région. Barbizon, surnommé le « village des peintres », s’est imposé dès le XIXe siècle comme un foyer artistique où des peintres venus peindre sur le motif ont formé ce qui sera appelé l’École de Barbizon. Des noms comme Jean‑François Millet, Théodore Rousseau et Jean‑Baptiste‑Camille Corot y ont laissé une empreinte durable.

Le choix de Barbizon répondait à une recherche de sérénité et d’inspiration : la proximité de la forêt de Fontainebleau et la présence de galeries et d’un riche patrimoine paysager offraient un environnement propice à la contemplation. Pour l’artiste, la maison n’était pas qu’un lieu de résidence, mais un cadre de vie qui permit de concilier retrait et relations avec des amis musiciens et artistes de la région.

Outre la chanson, Herbert Léonard cultivait des centres d’intérêt moins connus du grand public, notamment une passion pour l’aviation russe et des contributions à des publications spécialisées sur ce sujet. Cette facette intellectuelle et discrète fait partie des éléments qui ont rendu sa présence à Barbizon cohérente avec l’image d’un artiste attentif à la connaissance et à la contemplation.

Après son décès le 2 mars 2025, sa veuve Cléo a indiqué avoir pris la décision de vendre la maison familiale, expliquant que la demeure devenait trop vaste pour elle seule. La propriété, témoin d’années de vie commune, est désormais associée à la mémoire du chanteur et s’inscrit dans la série de lieux culturels et artistiques qui font la renommée du village.

Barbizon conserve un lien avec l’héritage du chanteur : le village, qui a accueilli au fil des décennies peintres, écrivains et créateurs, figure parmi les sites désormais rattachés à son parcours personnel, où l’histoire culturelle et la nature continuent de dialoguer.