Henri et María Teresa de Luxembourg : 45 ans d’amour et une retraite active

Henri et María Teresa de Luxembourg célèbrent leur 45e anniversaire de mariage, un lien scellé le 14 février 1981 et souvent évoqué sous le sobriquet des « amoureux de la Saint-Valentin ». Cette année marque leurs noces de vermeil.

Le couple a accédé aux titres de grand-duc et grande-duchesse en 2000 et a exercé ces fonctions pendant vingt-cinq ans, s’impliquant dans de nombreuses causes nationales et internationales. Le 3 octobre dernier, Henri a abdiqué au profit de leur fils, Guillaume, quittant ainsi le rôle de souverain pour la retraite.

À la suite de cette étape, Henri et María Teresa ont quitté le château de Colmar-Berg pour s’installer à Fischbach, dans la résidence privée de la famille où sont nés leurs cinq enfants. Dans une interview accordée en septembre, l’ancienne grande-duchesse annonçait leur souhait de profiter d’une plus grande liberté, notamment par des voyages et des moments partagés avec leurs proches au sein de cette propriété.

Une retraite active et des engagements maintenus

Malgré la fin de leurs fonctions officielles, les époux conservent un agenda chargé et continuent d’honorer des engagements publics et humanitaires. María Teresa a indiqué qu’elle se consacrerait à sa fondation dédiée aux personnes en difficulté, au Luxembourg et à l’international, ainsi qu’à l’association Stand Speak Rise Up!, créée avec Chékéba Hachemi pour lutter contre l’utilisation du viol comme arme de guerre. Henri, pour sa part, a exprimé son intérêt pour les questions écologiques.

En novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la grande-duchesse a lancé une revue juridique visant à renforcer la défense des victimes. Le 9 janvier, Henri s’est rendu en Suisse pour assister à une cérémonie funéraire à Martigny en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana. Plus récemment, il a remis la médaille d’or aux patineurs Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, ainsi qu’aux duos médaillés d’argent et de bronze lors des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina 2026 ; il est membre du Comité international olympique depuis 1999.

Le couple poursuit également son action via la fondation Henri-Maria Teresa, basée à Findel et désormais dirigée par Françoise Binsfeld. Selon le site Histoires Royales, les axes prioritaires de la structure sont le soutien à des projets au Luxembourg, l’accompagnement des personnes présentant des troubles de l’apprentissage et l’intervention en cas d’urgence humanitaire à l’étranger.

