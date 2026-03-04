Helmut Fritz révèle avoir eu des pensées suicidaires

Mercredi 4 mars 2026, invité sur le plateau de Buzz TV, Helmut Fritz a livré un témoignage intime et inattendu : avant la célébrité il a traversé une « période très sombre » marquée par des pensées suicidaires, évoquant un passage à vide survenu durant ses débuts dans la musique.

Mercredi 4 mars 2026, invité sur le plateau de Buzz TV, Helmut Fritz a livré un témoignage intime et inattendu : avant la célébrité il a traversé une « période très sombre » marquée par des pensées suicidaires, évoquant un passage à vide survenu durant ses débuts dans la musique.

L’artiste, connu pour le titre Ça m’énerve, s’est confié face aux animateurs Damien Canivez et Sarah Lecoeuvre. Il a rappelé son parcours professionnel antérieur et les choix qui l’ont conduit à quitter le monde de l’entreprise pour tenter sa chance dans la pop.

Ancien cadre commercial chez BMW, Helmut Fritz a expliqué avoir quitté son poste pour se consacrer à la musique. Les premiers mois — puis années — de cette transition ont été difficiles : pour financer son projet il a cumulé de petits emplois pendant environ trois ans, souvent dans des conditions peu valorisantes.

Helmut Fritz : « Un moment très difficile, un moment de honte »

Derrière le personnage scénique, il a décrit un épisode précis qui illustre cette période d’humiliation. Engagé pour le Mondial de l’automobile, il raconte avoir été payé 9 euros de l’heure et chargé de conduire de petites voiturettes électriques afin de transporter des invités « du parking VIP vers le hall des véhicules premium ». Pour l’ancien cadre, le contraste était brutal : « J’ai vu arriver tous mes anciens collègues BMW à qui j’avais dit, trois ans auparavant, de manière très triomphale : ‘Je vais faire de la musique’ ».

Helmut Fritz a évoqué son sentiment d’abaissement et le regard des autres comme sources principales de souffrance : « Le métier n’était pas un problème, le problème était le regard des autres et les remarques très sarcastiques », a-t-il déclaré. Il a ensuite livré une formule très crue sur l’intensité de son mal-être : « Ce soir-là, si j’avais été en haut d’un immeuble, j’aurais peut‑être raté la marche… », soulignant qu’il avait alors eu des pensées suicidaires.

Selon ses propres mots, cette période est survenue « bien avant la notoriété ». L’artiste a rappelé que son personnage public — apparu au grand jour en 2009 — est né après ces années de lutte, et que le succès a fini par arriver au tournant suivant.

