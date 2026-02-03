Hellas Vérone nomme Paolo Sammarco entraîneur intérimaire

Hellas Vérone a décidé de se séparer de Paolo Zanetti après la gifle infligée à Cagliari (4-0), et a nommé Paolo Sammarco pour assurer l’intérim sur le banc. La débâcle en Sardaigne a accéléré le changement d’entraîneur, le club cherchant une réaction rapide alors que la situation sportive devient de plus en plus critique.

Jusqu’ici responsable de la formation réserve, Sammarco récupère donc la direction de l’équipe première pour la 24e journée de Serie A, qui verra les Véronais affronter Pise. Le club occupe la dernière place du classement et totalise 14 points, le même total que l’adversaire du week-end, ce qui transforme la rencontre en confrontation directe pour le maintien.

Le nouvel entraîneur par intérim a exprimé sa disponibilité pour prendre en charge ce défi et a affirmé vouloir tout mettre en œuvre afin d’aider l’équipe à conserver sa place dans l’élite. Il s’appuiera sur son staff et sur le groupe de joueurs pour tenter de renverser la dynamique après une série de résultats décevants qui ont fragilisé la confiance collective.

Un rendez-vous crucial pour inverser la tendance