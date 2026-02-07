Héllas Vérone et Pise font match nul en Serie A (J24)

Pour lancer la 24e journée de Série A, le Bentegodi de Vérone a servi d’écrin à la confrontation entre l’Hellas Vérone et Pise. Au terme d’une rencontre disputée sur une pelouse italienne familière, aucune des deux formations n’a réussi à faire trembler les filets : le match s’est soldé par un 0-0 sans but.

La première moitié du duel n’a guère offert d’occasions franches. Les attaques ont peiné à se montrer tranchantes et les phases de jeu se sont souvent cantonnées au milieu du terrain, sans réel temps fort susceptible d’inquiéter les gardiens. Ni Vérone ni Pise n’ont vraiment trouvé la clé pour prendre l’avantage avant la pause.

Après la reprise, l’intensité a quelque peu augmenté et l’on a senti davantage d’appétit offensif des deux côtés. Toutefois, défenses organisées et portiers vigilants ont empêché toute ouverture du score. Les initiatives locales comme visiteuses ont buté sur des derniers remparts solides, si bien que le score n’a pas évolué jusqu’au coup de sifflet final.

Répercussion au classement