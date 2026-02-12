Hélène Rollès en Chine, 800 millions de téléspectateurs attendus

Hélène Rollès se produira le 16 février sur la chaîne CCTV lors d’une émission organisée pour le Nouvel An chinois, un rendez-vous annoncé par Le Parisien et attendu par plus de 800 millions de téléspectateurs, selon le quotidien. Cette apparition marquante s’inscrit dans une série de projets internationaux pour la comédienne et chanteuse française, qui prépare par la suite une tournée dans plusieurs villes chinoises et un retour prochain sur les écrans français.

Selon Le Parisien, la chanteuse interprétera The Beauty and the Beast en duo avec John Legend lors de cette émission diffusée en direct par CCTV, le principal groupe audiovisuel public chinois, souvent comparé aux grandes chaînes nationales européennes par son audience et sa portée. La diffusion intervient à l’occasion des célébrations du Nouvel An lunaire, un moment d’audience particulièrement élevé en Chine.

La portée de cette diffusion — annoncée à plus de 800 millions de téléspectateurs — confère une visibilité internationale notable à Hélène Rollès, dont la carrière dépasse désormais le cadre des séries qui l’ont révélée en France. Après cette émission, elle entamera une tournée en Chine programmée à l’automne, qui comprendra au total huit étapes dans l’Empire du Milieu, avec des étapes prévues à Pékin et Shanghai, selon les informations disponibles.

Hélène Rollès, trajectoire et ancrage en Asie

La présence d’Hélène Rollès en Chine n’est pas une première. Elle y a déjà effectué des tournées en 2015 et 2016, ce qui a contribué à installer sa popularité auprès d’un public asiatique fidèle. Le titre Je m’appelle Hélène, connu du grand public français via la série Hélène et les Garçons, reste un élément fort de son répertoire lors de ces déplacements à l’étranger.

Sa notoriété en Asie s’explique par la longévité du personnage et par la diffusion de la série et de ses chansons dans plusieurs pays. Le Parisien souligne que certaines de ses chansons continuent de résonner auprès des publics locaux, jusqu’à rivaliser en popularité apparentée à des classiques de la chanson française cités par les critiques et les médias.

Au-delà de la scène et de la chanson, Hélène Rollès s’est également fait connaître pour des prises de position publiques. Les médias ont relayé récemment son engagement en faveur de la cause animale et une publication controversée sur les réseaux sociaux qui a suscité des réactions diverses. Sur le plan institutionnel, elle a figuré parmi les invités en 2019 à un repas à l’Élysée organisé lors de la visite du président chinois Xi Jinping, une invitation rapportée par la presse.

