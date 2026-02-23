Hélène Mercier-Arnault en dit plus sur sa relation avec Gims

Hélène Mercier-Arnault , rarement présente sur les plateaux, s’est exprimée publiquement cette semaine : invitée de « Sept à huit » sur TF1 le 22 février et accueillie le 23 février par Marc‑Olivier Fogiel sur RTL, la pianiste‑concertiste a expliqué les raisons de sa prise de parole à l’approche de la sortie d’un disque avec le prodige de la musique classique Daniel Lozakovich , programmée le 6 mars prochain. Elle est également revenue sur sa collaboration avec l’artiste Gims, leur voyage à Kinshasa en 2023 et son intervention en tant que guest sur la scène de la Paris La Défense Arena en décembre dernier.

Hélène Mercier-Arnault, rarement présente sur les plateaux, s’est exprimée publiquement cette semaine : invitée de « Sept à huit » sur TF1 le 22 février et accueillie le 23 février par Marc‑Olivier Fogiel sur RTL, la pianiste‑concertiste a expliqué les raisons de sa prise de parole à l’approche de la sortie d’un disque avec le prodige de la musique classique Daniel Lozakovich, programmée le 6 mars prochain. Elle est également revenue sur sa collaboration avec l’artiste Gims, leur voyage à Kinshasa en 2023 et son intervention en tant que guest sur la scène de la Paris La Défense Arena en décembre dernier.

Sur TF1 et sur RTL, Hélène Mercier‑Arnault a rappelé sa position professionnelle : « J’ai fait très peu de médias qui ne soient pas uniquement consacrés à la musique classique. Ma place est dans le métier que je fais », a‑t‑elle déclaré, soulignant qu’elle accompagne la vie publique de son mari, Bernard Arnault, « dans l’ombre le plus possible » et en refusant d’être l’objet d’une visibilité liée au groupe LVMH.

La musicienne, mère de trois enfants mentionnés comme travaillant pour LVMH, a confirmé son goût pour un registre musical éclectique. Elle a décrit son parcours artistique comme ouvert à des rencontres hors du strict répertoire classique, ce qui explique, selon elle, les collaborations ponctuelles avec des artistes de variété.

Hélène Mercier‑Arnault, une femme « rock’n’roll »

Lors de l’entretien avec Marc‑Olivier Fogiel, l’animateur a qualifié Mercier‑Arnault de « femme rock’n’roll », en renvoyant à la diversité de ses goûts et à ses incursions dans des univers populaires comme le rap. Interpellée sur son duo scénique avec Gims, elle a confirmé avoir accepté l’invitation : « J’ai toujours été attirée par la variété. J’ai eu la chance de rencontrer Gims qui me demande de l’accompagner dans une chanson ».

Sur l’expérience du duo, la pianiste a dit l’avoir « adorée » en insistant sur l’aspect live : « J’ai adoré cette expérience parce qu’il a un côté très classique. C’était du total live ». Elle a ainsi mis en avant la part d’échange artistique qui, selon elle, a présidé à cette collaboration ponctuelle.

Marc‑Olivier Fogiel a ironisé sur les éventuels intérêts financiers de ce type de participation. À cette suggestion — formulée sur un ton taquin — Hélène Mercier‑Arnault a répondu avec la même légèreté : « Non, je ne pense pas. Tout d’abord, je sais me défendre par rapport aux chèques. Il y a une connivence, une complicité entre nous. Gims est déjà une star bien confirmée. Il n’est pas obligé de faire de la musique avec moi pour obtenir certaines choses ».

