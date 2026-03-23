Hélène de Fougerolles évoque sa tentative de suicide sur France 2

Hélène de Fougerolles , invitée ce week-end de l’émission Un dimanche à la campagne animée par Frédéric Lopez, a livré un témoignage poignant sur une période sombre de sa jeunesse marquée par une tentative de suicide entre ses 20 et 23 ans, puis une reconstruction progressive rendue possible notamment grâce à l’hypnose, discipline qu’elle a ensuite choisie d’apprendre pour accompagner d’autres personnes.

Connue du grand public pour ses rôles dans des séries telles que Sam et Balthazar, la comédienne a confié sur le plateau avoir traversé des débuts professionnels difficiles, qualifiés d’instables et parfois toxiques. Dans un climat d’échanges intimes propre à l’émission, elle a décrit la période comme une succession d’épreuves qui l’ont profondément éprouvée et fragilisée.

Hélène de Fougerolles a raconté qu’à l’âge de vingt à vingt-trois ans elle a « fait une petite tentative de suicide qui aurait très bien pu marcher ». Elle a précisé qu’on l’avait retrouvée, formule qui a suscité une réaction immédiate sur le plateau, où l’humoriste Gérémy Crédeville a corrigé ses mots en lançant, avec bienveillance, « Heureusement tu veux dire ! ».

Hospitalisation, appuis familiaux et transformation par l’hypnose

À la suite de cet épisode, la comédienne a indiqué avoir été hospitalisée pendant une semaine en service psychiatrique. Elle a évoqué avec recul les limites de la prise en charge qu’elle a reçue à cette période, sans détailler les modalités du suivi médical. Elle a en revanche souligné le rôle déterminant de sa mère, dont la présence et le soutien ont constitué, selon elle, un élément essentiel du processus de sauvegarde et de reconstruction.

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Dans les mois qui ont suivi, Hélène de Fougerolles a raconté avoir traversé des phases d’angoisse aiguë et développé des pensées paranoïaques qui la clouaient chez elle. Elle a décrit une perte d’estime de soi profonde, illustrée par cette formulation : « Je pensais que tout le monde me regardait comme je me regardais », précision sur la façon dont les symptômes ont affecté son quotidien et ses relations sociales.

La comédienne a ensuite expliqué qu’une rencontre a constitué un tournant dans son parcours : celle avec un hypnothérapeute. Cette approche lui a permis, selon ses propos, de mieux comprendre l’origine de ses blessures et de transformer son regard sur elle-même. Elle a qualifié cette découverte de révélatrice et salvatrice, sans entrer dans des détails cliniques sur les techniques employées.

Forte de cette expérience personnelle, Hélène de Fougerolles a indiqué s’être formée elle‑même à l’hypnose. Elle a exprimé le souhait d’aider d’autres personnes en s’appuyant sur ce savoir acquis, faisant de cette discipline une part de sa trajectoire professionnelle et personnelle après sa sortie de l’épreuve évoquée.