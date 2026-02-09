Helena (Star Academy) met fin aux rumeurs de rivalité avec Théodora et avoue son coup de cœur pour Diam’s

La 41e édition des Victoires de la musique , programmée le 13 février 2026 à la Seine Musicale, met en lumière deux anciennes figures de la « Star Academy » : Helena, plusieurs fois nommée, et Theodora, grande favorite avec cinq sélections. Helena, qui sera citée dans quatre catégories, a récemment réfuté les rumeurs de rivalité en déclarant qu’elle écouterait volontiers Theodora lors d’un « premier date » — un geste censé apaiser les supputations avant la cérémonie.

La 41e édition des Victoires de la musique, programmée le 13 février 2026 à la Seine Musicale, met en lumière deux anciennes figures de la « Star Academy » : Helena, plusieurs fois nommée, et Theodora, grande favorite avec cinq sélections. Helena, qui sera citée dans quatre catégories, a récemment réfuté les rumeurs de rivalité en déclarant qu’elle écouterait volontiers Theodora lors d’un « premier date » — un geste censé apaiser les supputations avant la cérémonie.

La production des Victoires est allée à la rencontre d’Helena et a recueilli ses goûts musicaux et ses choix de référence. La chanteuse belge a indiqué que le titre qu’elle a le plus écouté en 2025 est « Feel Good » de Charlotte Cardin. Elle cite aussi « Jardin d’hiver » d’Henri Salvador comme chanson qu’elle aime écouter en boucle, et l’album de Diam’s comme référence pour lancer une soirée.

Le week-end précédent la cérémonie, le 7 février, Helena est remontée sur le plateau de la « Star Academy » pour assister à la grande finale — un prime opposant Ambre à Léa, et au cours duquel elle a partagé la scène avec la future gagnante pour interpréter « Adieu mon amour ». En parallèle, elle poursuit sa tournée des zéniths, lancée le 16 octobre, et défend actuellement son dernier single « Capuche », après une succession de tubes tels que « Summer Body », « Mauvais Garçon » ou « Tout a changé ».

Publicité

Nomination, palmarès et déclarations

Pour la cérémonie présidée par Mika, Helena figure dans quatre catégories : révélation féminine, révélation scène, album de l’année et chanson originale pour « Mauvais garçon ». La jeune artiste a déjà accumulé plusieurs distinctions et certifications : disques d’or et de platine ainsi que, parmi ses récompenses, trois NRJ Music Awards.

Helena a également été interrogée sur ses habitudes d’écoute et ses références. Elle a expliqué faire partie d’une « team » attachée aux classiques, ce qui l’amène à citer des artistes variés allant d’Henri Salvador à Diam’s. Lorsqu’on lui a demandé quelle musique elle mettrait pour un premier rendez-vous, elle a répondu qu’elle lancerait un album de Theodora, réponse relayée par la production et reprise dans les médias comme un moyen de couper court aux rumeurs d’animosité entre les deux artistes.

De son côté, Theodora arrive aux Victoires avec cinq nominations, dont celles de « révélation féminine » et de « chanson originale », catégories dans lesquelles Helena figure aussi. Les deux artistes se retrouveront donc concurrentes le soir du 13 février sur la scène des Victoires de la musique.

Publicité