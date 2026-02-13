Helena : ses titres embarqués par l’astronaute Sophie Adenot

Sophie Adenot , devenue le 13 février la seconde Française à partir dans l’espace, embarque une playlist composée de plus de 200 titres dans la mission Crew-12, parmi lesquels figurent plusieurs artistes francophones dont Helena . L’ancienne militaire, partie de Floride avec deux Américains et un Russe pour un séjour de neuf mois, a choisi des morceaux destinés à l’accompagner pendant sa longue mission à bord de la station spatiale.

Sophie Adenot, devenue le 13 février la seconde Française à partir dans l’espace, embarque une playlist composée de plus de 200 titres dans la mission Crew-12, parmi lesquels figurent plusieurs artistes francophones dont Helena. L’ancienne militaire, partie de Floride avec deux Américains et un Russe pour un séjour de neuf mois, a choisi des morceaux destinés à l’accompagner pendant sa longue mission à bord de la station spatiale.

Décollement le 13 février et mission de neuf mois : ces éléments définissent le calendrier immédiat de la mission Crew-12, qui place Sophie Adenot vingt-cinq ans après Claudie Haigneré comme la deuxième Française à rejoindre l’espace. Durant les préparatifs et le trajet, chaque membre d’équipage peut emporter une sélection musicale personnelle ; Adenot a rassemblé une playlist largement francophone et internationale pour accompagner ses activités en orbite.

Helena, révélée par le retour de la Star Academy en 2022 et devenue l’une des artistes phares du cru, voit plusieurs de ses titres choisis par l’astronaute. La chanteuse, qui n’a pas remporté le concours mais s’est imposée depuis, doit par ailleurs participer à la prochaine édition des Enfoirés aux côtés de Jenifer et Nolwenn le 28 février, information confirmée dans les annonces liées à sa carrière.

Helena remplace Clara Luciani

Sophie Adenot a indiqué aux médias qu’elle avait sélectionné plus de 200 chansons pour son séjour spatial. Dans cette compilation, elle a privilégié plusieurs artistes francophones : parmi les noms cités figurent Aya Nakamura, Helena, Linh, Suzane et Charlotte Cardin. Du côté des artistes masculins ou de groupes francophones, la playlist comprend notamment Florent Pagny, Christophe Maé, Louise Attaque, David Guetta et Youssou N’Dour.

La sélection d’Adenot inclut aussi des titres internationaux : elle a cité des artistes comme Lola Young, Imagine Dragons, Shakira, Coldplay, Sabrina Carpenter et Taylor Swift. Pour le décollage, chaque membre d’équipage a droit à trois morceaux à écouter pendant le trajet vers le pas de tir ; Adenot a choisi Happy de Pharrell Williams, expliquant : « Chaque membre d’équipage a le droit de choisir trois titres à écouter sur le trajet qui nous conduit vers le pas de tir. J’ai choisi Happy pour une raison très simple : elle résume parfaitement ma philosophie de vie« .

La mise en avant d’artistes francophones dans les playlists d’astronautes n’est pas nouvelle : la playlist de Thomas Pesquet révélée lors de ses missions comprenait à l’époque des noms comme Jain, Clara Luciani ou Therapie Taxi. Le spationaute s’était envolé en novembre 2016 puis en avril 2021 et a cumulé à ce jour plus de 396 jours passés en orbite.