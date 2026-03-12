Helena : sa famille œuvre pour la détacher de l’étiquette « Star Academy »

Helena , ancienne candidate de la « Star Academy » éliminée en demi-finale le 27 janvier 2024, a transformé son passage télévisé en rampe de lancement pour une carrière musicale remarquée. À 24 ans, la chanteuse belge enchaîne les succès commerciaux et les récompenses, multiplie les concerts en France et en Belgique et attire l’attention des médias et des professionnels, tout en s’appuyant sur une équipe familiale resserrée pour gérer sa trajectoire artistique.

Helena, ancienne candidate de la « Star Academy » éliminée en demi-finale le 27 janvier 2024, a transformé son passage télévisé en rampe de lancement pour une carrière musicale remarquée. À 24 ans, la chanteuse belge enchaîne les succès commerciaux et les récompenses, multiplie les concerts en France et en Belgique et attire l’attention des médias et des professionnels, tout en s’appuyant sur une équipe familiale resserrée pour gérer sa trajectoire artistique.

Depuis sa sortie du château, Helena a publié plusieurs singles devenus succès, parmi lesquels Mauvais garçon, Summer Body, Nouveau Cœur et Capuche. Elle a été désignée « Révélation belge de l’année » aux NRJ Music Awards 2024 et, l’année suivante à Cannes, a reçu deux distinctions dont les prix « Artiste féminine francophone de l’année » et « Chanson francophone de l’année ». Lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique, la chanteuse a été nommée dans quatre catégories et a remporté la Victoire de la « Chanson originale » pour Mauvais garçon. Son premier album, sobrement intitulé Hele, a servi de support à sa première tournée, lancée le 16 octobre, et comprenant notamment plusieurs dates en avril, dont deux concerts au Zénith de Paris les 2 et 8 avril.

Sur le plan professionnel, Helena s’est entourée de proches pour structurer son développement. Son frère Arnaud est responsable de la direction artistique, tandis que Yamina Bengo, sa belle‑sœur, occupe le poste de manageuse. Dans un entretien accordé au magazine belge Pub, Yamina a détaillé les choix stratégiques qui accompagnent la montée en puissance de l’artiste et précisé l’ambition d’affirmer une identité artistique propre, distincte de l’étiquette « Star Academy » qui l’a révélée au grand public.

Helena : les confidences de sa belle‑sœur concernant son avenir

Interrogée sur la manière dont Helena gère la notoriété acquise grâce à l’émission, Yamina a expliqué que la chanteuse souhaitait « se détacher » de l’étiquette Star Academy sans pour autant la renier. « Elle est fière d’avoir eu le courage de passer les castings et d’aller aussi loin. Mais aujourd’hui, elle veut montrer qui elle est en tant qu’artiste individuelle, hors Star Academy », a déclaré la manageuse.

Yamina a également souligné que ce travail d’émancipation passait par une gestion fine de l’image et par des choix artistiques assumés, tout en conservant un lien avec l’émission qui a joué un rôle décisif dans son lancement. Helena continue d’apprécier de « retourner sur les primes » et de « rencontrer les nouveaux élèves », et elle accepte de partager son expérience et ses conseils auprès des candidats qui suivent le même parcours télévisuel.

Par ailleurs, la participation d’Helena au show des Enfoirés à l’Accor Arena a été évoquée comme un exemple d’engagement artistique et d’exposition médiatique complémentaires à sa carrière solo. Dans l’entretien, Yamina a enfin cité Jenifer et Nolwenn Leroy comme références françaises ayant, selon elle, réussi à construire des carrières pérennes après la Star Academy, en affirmant une identité artistique détachée de leur passage télé.