Helena : pourquoi elle est ravie d’avoir été éliminée en demi‑finale de la Star Academy

Helena, artiste belge de 23 ans issue de la « Star Academy », a été évincée lors de la demi-finale le 27 janvier 2024 face à Pierre Garnier, mais connaît depuis une ascension continue : singles plébiscités, tournée des Zéniths depuis octobre et trois NRJ Music Awards au compteur. Malgré son départ avant la finale, elle figure parmi les grandes révélations de la télévision musicale contemporaine et se retrouve nominée dans quatre catégories aux Victoires de la musique, ce qui illustre sa présence accrue sur la scène francophone.

Le retour de la « Star Academy » en 2022 a relancé une dynamique qui profite aux promotions suivantes : la saison 12 a vu émerger Marine, gagnante de cette édition, et des artistes comme Ebony et Marguerite ont poursuivi des trajectoires remarquées. La saison 11, quant à elle, a permis l’émergence de talents tels que Pierre Garnier, grand vainqueur, et Julien Lieb, finaliste, sans oublier Lenie et Helena, dont les carrières continuent de se développer en dehors du château.

Sur le plan discographique, Helena a multiplié les sorties et les succès critiques : des titres comme Summer Body, Mauvais Garçon ou Tout a changé ont été salués par la critique et lui ont permis de construire une image artistique forte. Parallèlement, elle a remporté trois NRJ Music Awards et entamé une tournée des Zéniths qui la conduit sur de grandes scènes françaises, illustrant une montée en puissance régulière depuis sa sortie de la téléréalité musicale.

Helena : aurait‑elle aimé remporter la « Star Academy » ?

Le 27 janvier 2024, Helena a quitté le château de la « Star Academy » à la veille de la finale. Interrogée ensuite par Europe 2 et relayée par VSD, l’artiste est revenue sans détour sur ce passage de sa vie professionnelle. Elle a expliqué que la célébrité et les projets ont surgi « très vite » mais que, paradoxalement, elle a « vachement pris [son] temps ». Dans cet entretien, elle a déclaré : « J’ai eu la chance de ne pas avoir gagné la Star’Ac’ », phrase qui a provoqué la réaction surprise de son interlocuteur.

Helena a précisé le sens de sa remarque : ne pas remporter le titre lui aurait laissé la possibilité de se poser et de clarifier ses priorités artistiques. Elle a souligné qu’elle « ne savait pas encore ce que [elle] voulait faire » au moment de l’émission et qu’elle avait « besoin de temps et donc [elle] a pu le prendre ». La chanteuse a ajouté que la tournée de la Star Academy a eu lieu en parallèle des premiers travaux d’écriture de son album, ce double calendrier ayant contribué à structurer son projet artistique.

Au-delà de ses propos, les faits attestent d’une trajectoire soutenue : nominations dans quatre catégories aux Victoires de la musique — chanson originale, révélation scène, révélation féminine et album — participation à une tournée des Zéniths depuis octobre et reconnaissance par les NRJ Music Awards. L’entretien avec Europe 2 et les éléments de son parcours discographique et scénique confirment l’enchaînement des étapes de sa carrière.