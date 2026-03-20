Harry Roselmack s’était installé à Villiers-le-Bel pour une immersion journalistique

Le 20 mars 2026, Harry Roselmack fête ses 53 ans. Journaliste connu pour son passage à TF1, il est également reconnu pour une immersion marquante en 2009 à Villiers‑le‑Bel, où il s’était installé pendant plusieurs semaines pour son émission En immersion afin de documenter le quotidien d’un territoire marqué par les émeutes de 2007.

À l’époque visage emblématique de la télévision française, Harry Roselmack ne s’est pas contenté d’un reportage extérieur : il a choisi de vivre dans un appartement de Villiers‑le‑Bel pendant près d’un mois. Cette décision éditoriale visait à dépasser l’image médiatique réductrice associée à la ville, elle‑même marquée par la mort de deux adolescents en 2007 et des tensions sociales durablement médiatisées.

Son objectif, expliqué à plusieurs reprises lors de sa démarche, était de déconstruire les représentations caricaturales et de « raconter la vie ordinaire, les parcours, les espoirs ». Il soulignait que « quand la télévision parle des cités, elle montre surtout des faits spectaculaires », plaidant pour un récit plus nuancé et plus humain.

Aller à la rencontre des habitants

Sur place, la méthode adoptée fut volontairement discrète : équipe réduite, peu de mise en scène, échanges directs. Harry Roselmack a passé du temps avec des jeunes, dialogué avec des commerçants et observé le travail des forces de l’ordre. L’immersion visait à capter des témoignages quotidiens plutôt que des images sensationnelles.

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Les premiers contacts furent marqués par une certaine méfiance, mais le dialogue s’est installé progressivement. Des habitants ont accepté de se confier, évoquant leurs difficultés, leurs ambitions et leur attachement à la ville. Ces récits ont donné à voir une réalité différente de celle souvent présentée par les médias : une population diverse et dynamique, confrontée au regard collectif posé sur la banlieue.

Ce travail de terrain a mis en lumière un sentiment récurrent parmi les personnes rencontrées : celui d’être jugées non pas individuellement, mais à travers l’image stigmatisée de leur quartier. En choisissant de vivre au plus près des habitants, le journaliste a cherché à documenter ces perceptions et à restituer des trajectoires humaines oubliées des reportages centrés sur la conflictualité.

L’expérience de Villiers‑le‑Bel est restée un moment important de sa carrière. En s’installant sur place, Harry Roselmack a rompu avec la posture classique du présentateur et adopté une position d’observateur engagé, visant à réhabiliter des territoires souvent stigmatisés par les médias.

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