Harry et Meghan appelés à sécuriser leur manoir de Montecito, un lion rôde dans le coin

Depuis le Megxit, le prince Harry et Meghan Markle ont élu domicile à Montecito, en Californie, aux États-Unis. Il y a quelques jours, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un lion, en train de rôder près du manoir des parents d’Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an.

Le prince Harry et Meghan Markle devraient avoir du souci à se faire. C’est, en tout cas, ce qui ressort de la publication d’une vidéo, recueillie par The Sun, une scène enregistrée par une caméra de surveillance, dans la soirée du samedi 23 juillet 2022. Sur les images, un lion est aperçu, en train de rôder à quelques pâtés de maisons du manoir du duc et de la duchesse de Sussex.

Le lion serait en quête de d’eau et de nourriture …

Même si, selon les informations, le fauve ne s’est pas approché du domicile californien des Royals, vu que le couple princier possède un poulailler sur la demeure, un rapprochement est fait, entre la présence de cet animal sauvage dans ce secteur et le domicile du fils cadet de Lady Diana et son épouse.

Plus de peu que de mal. Après enquête, il s’est avéré que le lion a été aperçu, à quelque 8 kilomètres du manoir des Sussex. Toutefois, Harry et Meghan ont été appelés à sécuriser leur domaine, d’autant plus que le couple célèbre vit avec des enfants de bas âge : Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an.

Dans la foulée de l’incident, Sharon Byrne, directrice exécutive de l’association Montecito, a donné de la voix, soulignant les raisons probables de la présence de la bête, en cet endroit. « Nous ne savons pas si le lion est un mâle ou une femelle. Cette partie de Montecito est une zone très rurale, très montagneuse, le genre d’habitat pour les lions. Il y a une sécheresse, ici, en Californie, donc il ou elle cherchait, probablement, de l’eau et toute nourriture, pouvant être récupérée, c’est pourquoi ils se sont dirigés vers les endroits, où vivent les gens. », a-t-elle expliqué.