Harald V et Sonja de Norvège : vacances gâchées, l’histoire se répète

En vacances privées à Tenerife avec la reine Sonja, le roi Harald V de Norvège a vu son séjour interrompu par une hospitalisation en urgence dans la soirée du 24 février, a indiqué le Palais royal. Le souverain, âgé de 89 ans, était arrivé sur l’île quelques jours plus tôt.

Il a été admis pour une infection associée à une déshydratation et reçoit des soins à l’hôpital universitaire Hospiten Sur de Tenerife. Le communiqué officiel précise que la prise en charge est jugée satisfaisante au regard des circonstances. Le médecin personnel du roi s’est rendu à Tenerife pour travailler avec les équipes médicales locales.

Début 2024, Harald V avait déjà été hospitalisé lors de vacances privées en Malaisie, également pour une infection, puis rapatrié en Norvège quelques jours plus tard pour subir une intervention chirurgicale. Le rapatriement avait, selon le site Vanitatis, entraîné environ 200 000 euros de coûts publics supplémentaires. Le même média rappelle qu’en mars 2025 le roi et la reine s’étaient rendus à Barcelone.

Harald V : une hospitalisation dans un contexte sensible pour la famille royale

Le 3 février à Oslo s’est ouvert le procès de Marius Borg, poursuivi pour quatre viols. Par ailleurs, la princesse Mette-Marit a été mentionnée à de nombreuses reprises dans les dossiers liés à Jeffrey Epstein.

Malgré ces polémiques et les soucis de santé du monarque, le couple royal avait maintenu des engagements publics, apparaissant notamment lors des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, où la délégation norvégienne a remporté 41 médailles, dont 18 en or.

Le 21 février, Harald V a fêté ses 89 ans en famille : une photo inédite a été publiée pour l’occasion, la montrant souriant aux côtés de son fils le prince héritier Haakon et de sa petite-fille Ingrid Alexandra.