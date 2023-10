Hamas a levé des millions de dollars en cryptomonnaie pour financer son attaque

Samedi dernier, le Hamas lançait une opération terroriste de grande envergure contre Israël, tuant plus d’un millier de personnes. Pour financer l’attaque, le Hamas avec le Hezbollah et le Djihad islamique palestinien, ont levé plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies depuis 2021, affirme “The Wall Street Journal”.

Désigné comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, le Hamas a un accès limité au système bancaire international. Dans ce contexte, certains groupes armés ennemis d’Israël ont récolté plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies au cours des dernières années, selon la société Elliptic, spécialiste des blockchains.

D’après l’analyse des transactions en monnaie digitale, il apparait que le Hamas a levé plusieurs dizaines de millions en cryptomonnaies dans les mois qui ont précédé l’attaque. «Selon certains soupçons, l’organisation terroriste du Hamas aurait lancé une campagne de collecte de fonds sur les réseaux sociaux, demandant au public de déposer des cryptomonnaies sur ses comptes», a écrit la police israélienne dans un communiqué, selon ce qu’a rapporté Reuters.

Dons en provenance d’Iran et de Syrie

Selon “The Wall Street Journal”, les terroristes du Hamas auraient, avec le Hezbollah et le Djihad islamique palestinien, levé plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies depuis 2021. Le journal s’appuie sur les saisies du gouvernement israélien et sur les analyses d’experts de la blockchain, la technologie à la base de tous les échanges d’actifs cryptés.

“Le Hamas fait partie des mouvements terroristes qui ont le mieux réussi à collecter des millions de dollars en cryptomonnaies, aux côtés d’autres mouvements palestiniens”, explique David Carlisle, de la société Elliptic, spécialisée dans la gestion des risques liés aux cryptomonnaies. Le Hamas tenterait également de lever des cryptomonnaies via les réseaux sociaux. Les dons proviendraient principalement d’Iran et de Syrie.

Israël fait fermer des comptes crypto du Hamas

Les comptes Binance du Hamas ont été bloqués sur demande des forces de l’ordre israéliennes mardi 10 octobre 2023, a annoncé la police sur X (ex-Twitter). Une mesure supplémentaire contre l’organisation, classée terroriste en Occident et dans l’Union européenne.

Il n’a pas été précisé combien de comptes ont été gelés. Selon Coindesk, la police israélienne, le ministère de la Défense et les agences de renseignement du pays ont travaillé avec Binance pour bloquer les soldes du Hamas.