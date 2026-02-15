Habib Diarra marque en FA Cup pour Sunderland

Ce dimanche 15 février 2026, dans le cadre du quatrième tour de la FA Cup, Oxford United reçoit Sunderland. Le milieu sénégalais Habib Diarra s’est illustré en donnant l’avantage à son équipe à la 32e minute, à la suite d’un penalty transformé.

Ce dimanche 15 février 2026, dans le cadre du quatrième tour de la FA Cup, Oxford United reçoit Sunderland. Le milieu sénégalais Habib Diarra s’est illustré en donnant l’avantage à son équipe à la 32e minute, à la suite d’un penalty transformé.

Après avoir obtenu l’occasion sur penalty, Diarra a pris ses responsabilités et converti la tentative qui a permis à Sunderland de prendre les devants. Son geste a été jusqu’ici le seul but de la rencontre, qui se poursuit.

Outre cette réalisation, le joueur s’est montré entreprenant dans le camp adverse, décochant deux autres frappes et participant activement aux initiatives offensives de son équipe. Cette réalisation porte son compteur personnel à deux buts pour la saison en cours.

Publicité