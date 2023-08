Habib Bèye: « Le Sénégal ? le jour où Bruno Metsu m’a convoqué, la France m’a… »

Invité de l’émission « En Consultation » sur Canal+, Habib Bèye est revenu sur sa première convocation avec le Sénégal. Et l’ancien défenseur a avoué avoir hésité avant de rejoindre la tanière des Lions de la Téranga.

Ancien international sénégalais, Habib Bèye a été l’un des grands artisans de la génération dorée des Lions de la Téranga qui a atteint les quarts de finale à la Coupe du monde 2002. Né à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en France, l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille aurait cependant pu jouer avec les Bleus. C’est en tout cas ce qu’a révélé l’actuel entraineur de Red Star sur Canal+.

De passage sur l’émission « En Consultation », l’homme âgé de 45 ans a raconté les dessous de son choix de jouer pour les Lions de la Téranga, aux dépens de son pays de naissance. « J’ai hésité dans la réflexion par rapport à l’identification que j’avais sur mon pays. Je dois être très honnête. J’ai entendu parler du Sénégal que par ma famille, mon père, mes oncles et mes tantes. Pour moi, c’était une décision un peu éphémère et idyllique. Je n’avais pas de représentation réelle de mon pays. Mais quand j’y suis allé, cela a été un choc émotionnel parce que j’ai rencontré ma grand-mère que je n’avais jamais vue. Forcément, je ne pouvais pas être insensible à ça », avance Habib Beye dans des propos relayés par Onze d’Afrik.

Avant de poursuivre : « le jour où Bruno Metsu m’a contacté pour la première fois, j’avais une présélection en Equipe de France, et comme je le dis très souvent, je le répète, je suis Franco-sénégalais et je ne fais pas de différence parce que cette richesse biculturelle et binationale est importante pour moi. Donc, forcément, j’ai eu une réflexion avec mon père, je lui ai demandé quoi faire, et il m’a répondu : « personne à part toi ne peut choisir ce que tu ressens à l’intérieur de toi ».

«En ce moment-là, le seul choix que j’ai fait était de me dire « j’ai besoin de choisir le Sénégal pour me rapprocher de mes racines et de vivre cette aventure pour enfin savoir quelles étaient mes racines ». Au fond, j’ai eu cette identité à partir du moment où j’ai posé mes pieds au Sénégal et surtout quand je suis allé en sélection. Aujourd’hui, je me dis que c’est le plus beau choix de vie que j’ai fait. Ramenez-moi à 25-30 ans en arrière… Heureusement, j’ai fait ce choix-là. », a conclu Habib Beye.

Avec la sélection sénégalaise, Habib Bèye a participé 4 fois à la CAN, en 2002, 2004, 2006 et 2008 et à la Coupe du monde 2002. Après la déroute sénégalaise lors de la CAN 2008, le défenseur a annoncé sa retraite internationale en février 2008, à seulement 30 ans et après 45 sélections (1 but). Il aura joué son dernier match international contre l’Angola lors de la phase de groupe de la coupe d’Afrique des nations.

