Habib Bèye : « J’ai appelé Sadio Mané et il m’a dit … »

-Publicité-

Dans un entretien exclusif accordé au Club des 5, Habib Bèye a levé le voile sur sa méthode de travail en tant qu’entraîneur. L’ancien international sénégalais a avoué que son métier de consultant et commentateur pour le groupe Canal+ joue un rôle essentiel dans son apprentissage du haut niveau.

Désireux de se rapprocher de Jurgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, Bèye a fait appel à son compatriote Sadio Mané pour faciliter cette démarche. Le double Ballon d’Or africain, alors star incontestée des Reds, n’a pas hésité à venir en aide à son ainé en organisant une rencontre entre lui et Klopp afin de mieux comprendre les méthodes de travail du technicien allemand.

« J’ai observé les transitions de Liverpool et je me suis concentré sur la manière dont cette équipe pouvait maintenir une telle intensité de manière répétée, a confié Bèye. Alors, j’ai appelé Sadio Mané et je lui ai demandé : ‘Sadio, comment travaillez-vous à l’entraînement ? Comment faites-vous ?’. Il m’a répondu : ‘La prochaine fois que tu viens, je te présente le coach et tu pourras discuter avec lui. »

- Publicité-

Bèye a poursuivi son récit captivant: « Lors d’un match entre Leicester et Liverpool, j’étais à Leicester et Sadio était là. Il m’a dit : ‘Tiens, je te présente le boss’, et j’ai ainsi eu l’opportunité de converser avec Jurgen Klopp. La discussion a duré sept minutes, mais c’était une expérience géniale. »

Ce geste de solidarité de la part de Sadio Mané a profondément marqué Habib Bèye, qui fut autrefois le capitaine de l’Olympique de Marseille et un quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 avec l’équipe nationale du Sénégal. Cette rencontre avec Klopp offre à Bèye une précieuse opportunité d’apprendre des meilleurs dans le monde du football, un atout certain pour sa carrière d’entraîneur.

Articles similaires