«Haaland est plus tueur que Mbappé», Rafael Marquez sur les deux cracks

Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux prodiges du football mondial, sont souvent représentés comme les héritiers naturels de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Leurs performances remarquables et leur capacité à terrifier les défenseurs sur les terrains européens ont suscité de nombreuses comparaisons avec les légendes du ballon rond.

Ancien joueur du FC Barcelone, Rafael Marquez a récemment donné son avis sur les deux jeunes talents lors d’une discussion en direct sur Twitch. Marquez a souligné que bien que Mbappé et Haaland étaient des styles de jeu différents, ils pourraient tous deux s’intégrer parfaitement à l’effectif des Blaugranas.

Selon Marquez, Kylian Mbappé possède des qualités similaires à celles de l’ancienne star du football français, Thierry Henry. Sa vitesse et son explosivité rappellent le jeu caractéristique de Henry, capable d’emporter les défenseurs avec lui en un éclair tout en montrant une grande précision devant le but.

D’un autre côté, Erling Haaland est comparé à l’ancienne icône du Barça, Samuel Eto’o. Marquez voit en Haaland un véritable tueur dans la surface de réparation, capable d’attendre patiemment les ballons pour les transformer en buts. Sa capacité physique et sa facilité à marquer des buts rappellent ainsi le style d’Eto’o lors de ses années fastes avec le Barça.

Marquez a exprimé ses observations lors d’un Twitch animé par le journaliste Gerard Romero pour la chaîne Jijantes FC. Ces comparaisons entre les deux jeunes talents et les légendes du football suscitent l’intérêt des fans du monde entier, alimentant les débats sur l’avenir du football et les joueurs qui façonneront la prochaine génération de stars du ballon rond.

