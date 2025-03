HAAC vs Benin Web TV : tout ce qu’il faut savoir

- Publicité-

Dans le cadre de la couverture médiatique des plénières à l’assemblée nationale sur le vote du budget général de l’Etat, exercice 2025, Benin Web TV a missionné son journaliste Traoré Samba aux fins. Ainsi, ce dernier a publié une vingtaine d’article sur la thématique dont deux sur la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Suite à cela, et après plusieurs courriers et audition, l’institution a décidé de mettre en demeure le promoteur du média de présenter des excuses publiques à son président.

La décision prise par la Haac ce mardi 11 mars est liée à l’article Session budgétaire 2024 : plusieurs données erronées dans les chiffres défendus par la HAAC qui mettait en exergue des erreurs significatives dans les chiffres budgétaires présentés par la HAAC, notamment une hausse jugée excessive des dépenses de personnel (+163 177 %). Cette anomalie, relevée lors des discussions budgétaires, soulève des doutes sur la crédibilité des prévisions financières de l’institution et renforce les interrogations des députés quant à la rigueur de sa gestion.

Le second article est intitulé HAAC : en plus d’une Toyota Prado à 40 millions, le président « exige » un autre véhicule de fonction à 25 millions. Dans cet article, notre journaliste mentionnait que la HAAC a sollicité un budget pour l’acquisition d’un véhicule de fonction supplémentaire d’une valeur de 25 millions FCFA, en plus d’une Toyota Prado neuve à 40 millions FCFA déjà octroyée.

1er courrier de la Haac et réponses de Benin Web TV

2è courrier de la HAAC et réponses de Benin Web TV

3è courrier de la HAAC et réponse de Benin Web TV

Audition publique

Suite à cela, l’institution a convié le média à une audition publique qui s’est tenue ce mardi 11 mars, avec une insistance particulière du Président de l’institution sur l’utilisation du terme « exige » dans l’un des articles incriminés. Il a souligné que cette formulation pouvait laisser entendre que l’acquisition d’un véhicule supplémentaire était une contrainte imposée, alors que, selon lui, la demande était justifiée par l’état de son parc automobile. Il a précisé qu’il disposait déjà de deux véhicules, mais que l’un nécessitait des interventions coûteuses, justifiant ainsi l’acquisition d’une nouvelle voiture.

Par ailleurs, la HAAC a insisté sur le timing des publications, suggérant qu’elles avaient été diffusées intentionnellement au moment où l’institution menait des actions contre les médias illégaux. Selon le Président, cette coïncidence pourrait être perçue comme une volonté de nuire à l’image de la HAAC surtout lorsque ces faits sont ramenés à l’opinion du promoteur du média sur l’ORTB au lendemain de sa nomination en tant que président de l’institution.

En réponse, Benin Web TV a rappelé que son travail journalistique repose sur des faits et des termes précis, sans volonté de nuire à l’institution. Pour justifier l’emploi du mot « exige », nous avons présenté sa définition selon le dictionnaire Larousse, démontrant qu’il peut être utilisé pour exprimer une nécessité ou une forte demande, sans pour autant impliquer une imposition absolue.

exige: Avoir absolument besoin de quelque chose, le nécessiter, le requérir comme nécessaire

Nous avons également précisé que nos publications s’inscrivent dans une démarche d’information et de transparence, et non dans une logique de confrontation avec la HAAC tout en rappelant l’exhortation du président la HAAC aux députés.

« Les défis actuels de la régulation des médias exigent de la HAAC l’implémentation de nouveaux outils techniques, la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, de moyens matériels et financiers substantiels. Le budget arrêté dans le cadrage fixé par le Ministère de l’Économie et des Finances, à la somme de Trois milliards cent quatre millions neuf cent trente-deux mille trois cent quarante-trois (3 104 932 343) francs CFA ne permettra pas à la HAAC d’accomplir sa mission de régulation en toute sérénité. C’est pourquoi, je juge nécessaire de porter à la connaissance de la représentation nationale nos besoins prioritaires de financement. Il s’agit de doter la HAAC d’un budget de trois milliards sept cent vingt-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quarante-quatre (3 729 997 144) Francs CFA. Et eu égard à tout ce qui précède, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication prie les Honorables Députés de bien vouloir plaider la cause de notre institution auprès du Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances pour la prise en compte des crédits relatifs aux besoins exprimés hors cadrage chiffrés à Six cent vingt-cinq millions soixante-quatre mille huit cent un (625 064 801) Francs CFA indispensables à la réalisation des grands projets retenus pour 2025. »

Verdict de la HAAC

Vu le rapport adopté le 11 mars 2025, relatif à l’auto saisine contre la chaîne de télévision, dénommée BÉNIN WEB TV,

Considérant que la télévision en ligne BENIN WEB TV a publié sur son site le 21 janvier 2025 un article intitulé « Session budgétaire 2024, plusieurs données erronées dans les chiffres défendus par la HAAC »,

Considérant que la télévision en ligne BENIN WEB TV récidive et publie le jeudi le 23 janvier 2025 un autre article intitulé « HAAC, en plus d’une Toyota Prado à 40 millions, le président exige un autre véhicule de fonction de 25 millions »,

Considérant que les écrits incriminés comportant des allégations non fondées, attentatoires à l’honneur et à la réputation du président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, et jetant du discrédit sur la gestion de l’institution,

Considérant que les contenus diffusés contiennent des allégations sans fondement, violant ainsi les dispositions de l’article 1 et 2 du code de déontologie de la presse béninoise,

Reçu à l’audience publique le 11 mars 2025, M. DEGUENON n’a pu apporter les preuves de ces allégations contenues dans les articles incriminés.

Il a par contre reconnu qu’il a parfois des difficultés lexico sémantiques. La plénière décide:

Article 1er: Le promoteur de la chaine en ligne BENIN WEB TV a violé les dispositions des articles 1 et 2 du code de déontologie de la presse béninoise et celles des articles 13 et 178 de la loi N°2015-07, du mars 2015, portant code de l’information et de la communication en République du Bénin.

Article 2. Le promoteur de BENIN WEB TV est mis en demeure de respecter le code de l’information et de la communication et le code de déontologie de la presse béninoise.

Article 3. Le promoteur de la chaîne en ligne BENIN WEB TV, dès notification de la décision, doit présenter les excuses publiques de l’organe à la HAAC et à son président. De même, il peut publier la présente décision sur les médias en ligne Daabaru et Banouto.

Article 4. Le nom de domaine de BENIN WEB TV doit rester uniquement sous l’extension bj, conformément à l’article 22 de la Loi sur la Radio-Division numérique en République du Bénin, à moins d’adresser une demande particulière à la HAAC.

Article 5. En cas de non-respect de la première décision, le promoteur de la chaîne BENIN WEB TV s’expose aux sanctions prévues par les textes.

L’article 6. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature.

Elle sera notifiée au promoteur de la chaîne en ligne BENIN WEB TV et publiée au journal officiel.