Gyökeres joueur le plus prolifique de la Premier League en 2026

Arsenal a signé une victoire autoritaire samedi à l’Emirates Stadium en dominant Sunderland sur le score de 3-0, lors de la 25e journée du championnat. Les Gunners ont contrôlé la rencontre et se sont appuyés sur une entrée décisive qui a fait basculer la rencontre en leur faveur.

Remplacent à l’heure de jeu, Viktor Gyökeres n’a pas tardé à peser sur le score : il a trouvé le chemin des filets seulement six minutes après son entrée, profitant d’une passe soignée de Kai Havertz pour inscrire l’ouverture du score. En fin de match, dans le temps additionnel (93e), l’attaquant suédois a inscrit son deuxième but pour sceller la victoire londonienne.

Ces deux réalisations portent son total à six buts depuis le début de l’année 2026, toutes compétitions confondues, et confirment une période particulièrement prolifique. Au-delà des buts, Gyökeres a participé activement au jeu offensif d’Arsenal : il compte par ailleurs deux passes décisives depuis janvier, ce qui le place à huit contributions directes sur les derniers matches.

Un atout majeur pour les ambitions d’Arsenal