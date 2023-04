« Gyan a convaincu Welbeck de jouer pour le Ghana mais Ferguson l’a bloqué », Dan Kwaku Yeboah

-Publicité-

Le journaliste Dan Kwaku Yeboah a affirmé que Danny Welbeck avait accepté de jouer pour le Ghana mais avait été contraint de revenir sur sa décision par Sir Alex Ferguson.

Selon lui, Asamoah Gyan a convaincu Welbeck de jouer pour le Ghana alors qu’ils étaient tous deux coéquipiers à Sunderland. L’attaquant anglais a passé la saison 2010/11 en prêt chez les Black Cats, où il a joué avec l’international ghanéen.

« Écoutez, Asamoah Gyan a réussi à lui seul à convaincre Danny Welbeck de venir jouer pour le Ghana. Danny Welbeck a accepté de jouer pour le Ghana », a déclaré Kwaku Yeboah, rapporté par Pulse Sport. « Asamoah a déclaré qu’un jour avant que le garçon ne décide officiellement, Sir Alex Fergusson en avait entendu parler et l’avait menacé de ne pas jouer pour le Ghana car ce serait la fin de sa carrière à Manchester United.«

Welbeck est né à Manchester et a fait ses premiers pas avec les Red Devils en 2008 sous Sir Alex Ferguson. Avec ses deux parents qui sont ghanéens, le joueur était éligible pour porter le maillot des Black Stars. Cela, cependant, ne s’est pas produit, car il a joué pour l’Angleterre aux niveaux U16, U17, U18, U19 et U21 avant de passer à l’équipe senior. Mais dans une interview l’année dernière, le joueur de 32 ans a révélé qu’il n’y avait aucune approche officielle du Ghana concernant un changement de nationalité.

Entre 2011 et 2018, Welbeck a joué 42 matchs pour les Three Lions, marquant 16 buts, et a également participé à l’Euro 2012 et aux tournois de la Coupe du monde 2014 et 2018.

