Gwendal Marimoutou (The Voice) met les choses au clair : son afro « n’est pas du merchandising »

Gwendal Marimoutou , comédien et chanteur connu pour sa participation à The Voice et à La France a un incroyable talent, a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo tournée lors des concerts « I Gotta Feeling » au Dôme de Paris les 13 et 14 mars, montrant une spectatrice qui met la main dans sa coupe afro et la secoue. L’artiste réagit en rappelant que son « afro ne fait pas partie du merchandising » , phrase devenue le point de départ d’un important échange en ligne entre soutien, indignation et commentaires critiques.

La tournée « I Gotta Feeling », consacrée aux artistes des années 2000 et qui doit s’achever le 19 mars à Pau après un passage par Toulouse la veille, rassemble des formations et noms marquants de l’époque, parmi lesquels L5, Worlds Apart, Nâdiya et Tragédie. Les deux soirées au Dôme de Paris étaient annoncées « complet » et ont accueilli une foule nombreuse, dans laquelle s’est déroulée l’incident signalé par Gwendal Marimoutou.

Sur la séquence publiée par le trentenaire, on le voit circuler au bord de la scène, proche du public, lorsque la spectatrice euphorique saisit une mèche de sa coiffure pour la secouer vigoureusement. Gwendal ne réagit pas sur le moment, mais commente ensuite l’image par une mise au point claire sur le caractère inapproprié de ce geste.

Gwendal Marimoutou (The Voice) dénonce : ses abonnés acquiescent

Après la mise en ligne de la vidéo, la publication a suscité de nombreuses réactions. La comédienne et chanteuse Lola Dubini a soutenu Gwendal avec un message accompagné d’un émoji exprimant l’exaspération, tandis que d’autres internautes ont qualifié l’action d’« agression » ou se sont interrogés, en se disant choqués qu’un tel comportement puisse encore se produire en 2026. Certains fans ont déclaré qu’ils auraient « remis à sa place » la spectatrice.

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Les commentaires soutiennent majoritairement le message de l’artiste et appellent à une prise de conscience du respect de l’intégrité physique et symbolique des corps, en particulier lorsqu’il s’agit d’attitudes à connotation raciale. Gwendal Marimoutou a utilisé ce témoignage visuel pour rappeler un principe personnel et alerter son public sur la portée de ce type de gestes.

Intervenant régulièrement dans des émissions, Gwendal Marimoutou a déjà évoqué publiquement avoir été victime de racisme et de harcèlement depuis l’école primaire. Dans ses publications et interviews, il relate un parcours marqué par ces épisodes et affirme sa volonté de ne plus rester silencieux face à ce qu’il considère inacceptable.

L’incident au Dôme de Paris s’inscrit dans la dynamique de la tournée « I Gotta Feeling », qui met en scène des artistes populaires des années 2000 devant des salles pleines, et ramène au débat la question du respect du corps et des frontières personnelles dans les lieux de spectacle.