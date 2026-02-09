Guy Lagache : marié depuis bientôt 25 ans

Ce 9 février 2026, Guy Lagache fête ses 60 ans. Journaliste, grand reporter et réalisateur de documentaires, il est un visage familier du paysage audiovisuel français dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies et plusieurs rédactions — M6, C8, Radio France, LCP, France Télévisions et plus récemment TMC. Réputé pour un ton posé et une élégance discrète, il est également l’auteur d’un documentaire récent, La Guerre, Donald Trump et nous, diffusé sur France 2.

Ce 9 février 2026, Guy Lagache fête ses 60 ans. Journaliste, grand reporter et réalisateur de documentaires, il est un visage familier du paysage audiovisuel français dont la carrière s’étend sur plusieurs décennies et plusieurs rédactions — M6, C8, Radio France, LCP, France Télévisions et plus récemment TMC. Réputé pour un ton posé et une élégance discrète, il est également l’auteur d’un documentaire récent, La Guerre, Donald Trump et nous, diffusé sur France 2.

Formé au reportage et au documentaire, Guy Lagache a successivement occupé des fonctions de terrain et de présentation. Son parcours professionnel mêle grand reportage, animation d’émissions et réalisation. À l’écran, il privilégie une approche analytique et mesurée, axée sur l’éclairage des sujets plutôt que sur la mise en scène personnelle. Hors caméra, il cultive une forte discrétion quant à sa vie privée.

Sur le plan personnel, Guy Lagache est marié depuis l’été 2002 à Émilie Thérond, également journaliste et réalisatrice de documentaires. Le couple, qui s’est rencontré au début des années 1990 au sein de l’agence CAPA, partage une trajectoire professionnelle liée au récit et à l’enquête tout en maintenant une séparation nette entre travail et vie privée.

Publicité

Émilie Thérond, journaliste et réalisatrice

Émilie Thérond a commencé sa carrière à CAPA, où elle débute comme productrice avant de se tourner vers le journalisme. Issue d’une famille de journalistes — fille de Roger Thérond, ancien dirigeant de Paris Match, et de Marie‑Françoise Bimar, rédactrice en chef au Républicain d’Uzès — elle a suivi des études d’histoire à la Sorbonne avant de signer des reportages pour des magazines télévisés tels que Sept à huit, Droit d’inventaire ou À notre santé.

Par la suite, Émilie Thérond s’est orientée vers le cinéma documentaire. Son film Mon maître d’école, sorti en 2016, a été salué pour sa sensibilité, selon les comptes rendus de diffusion et de presse. Elle poursuit une carrière mêlant journalisme et réalisation, travaillant sur des formats dédiés à l’observation et à l’enquête.

Le couple Lagache‑Thérond a deux filles, Rose et Romy. Les parents ont veillé à les protéger de l’exposition médiatique ; peu d’informations personnelles sont rendues publiques. On sait que Rose, l’aînée, étudie actuellement à l’université Concordia à Montréal, selon les éléments rendus publics sur leur trajectoire familiale.

Publicité

La discrétion est une ligne de conduite récurrente dans les interventions publiques de Guy Lagache. Dans ses travaux documentaires, il privilégie l’observation et l’interrogation sans mise en scène, principe qu’il applique également à la gestion de sa vie privée : pas de confidences calculées ni de storytelling familial visible sur les médias.