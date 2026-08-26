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Guinée : six corps découverts dans une fosse à Sabakhouré, une enquête ouverte à Forécariah

Six corps non identifiés ont été découverts le 24 août 2026 dans une fosse à Sabakhouré, dans la sous-préfecture d’Allassoyah, et une enquête a été ouverte dans la préfecture de Forécariah, en Guinée.

Mohamed ISSA
Publié le à
Faits divers
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Guinée : six corps découverts dans une fosse à Sabakhouré, une enquête ouverte à Forécariah
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Les victimes sont présentées comme des hommes. Des habitants, puis des autorités locales et le procureur, se sont rendus sur les lieux après l’alerte donnée lors de la découverte de la fosse dans cette zone de Forécariah.

Les premières informations diffusées localement n’ont pas permis d’établir l’identité des victimes ni de préciser les circonstances exactes de leur mort, ce qui exclut d’attribuer un mobile ou des auteurs à cette découverte.

Les corps ont été transférés à l’hôpital préfectoral de Forécariah pour les besoins de l’enquête judiciaire et de leur identification.

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