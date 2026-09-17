New York : 60 passagers fuient un train par les fenêtres après une menace

Une phrase menaçante prononcée à bord d’un train Metro-North a déclenché un mouvement de panique mercredi 16 septembre 2026 près de Grand Central, à New York. Environ 60 voyageurs ont quitté la rame par les fenêtres de secours, sans qu’aucune blessure soit signalée.

Le train de 7 h 12 en provenance de New Canaan, dans le Connecticut, approchait de la voie 110 lorsqu’une passagère aurait déclaré aux autres voyageurs que ce serait leur « dernier jour sur Terre ». Selon les autorités citées par plusieurs médias new-yorkais, une autre personne a alors tiré le signal d’alarme, immobilisant la rame juste avant son arrivée au quai.

La tension est montée lorsqu’un passager a crié qu’il y avait une arme, après avoir vu la femme porter la main à son sac. Plusieurs dizaines de personnes ont ouvert au moins deux fenêtres d’urgence et marché le long des voies jusqu’au quai. Elles n’avaient pas reçu l’ordre d’évacuer, précisent les responsables du réseau.

Metro-North a coupé l’alimentation du troisième rail et interrompu temporairement le trafic au niveau inférieur de Grand Central. Des agents de la police de la Metropolitan Transportation Authority ont accompagné les voyageurs sortis de la rame. Les quelque 650 passagers restés à bord ont ensuite pu gagner le quai une fois le courant rétabli.

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La passagère, identifiée par les autorités comme Hannah Jane Santero, 33 ans, a été interpellée puis conduite à l’hôpital Bellevue pour une évaluation psychologique. Elle est poursuivie pour menace terroriste, un crime, et menace de dommages de masse, un délit. Ces chefs d’accusation ne constituent pas une déclaration de culpabilité.

Aucune arme n’a été retrouvée et aucun blessé n’a été recensé. Quatre personnes ont toutefois été examinées en raison du stress provoqué par l’incident. Le trafic a repris dans la matinée, selon la Metropolitan Transportation Authority.