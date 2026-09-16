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Ben Saunders, premier gagnant de The Voice, retrouvé mort dans un lac

Ben Saunders, premier vainqueur de « The Voice of Holland », a été retrouvé mort mardi 15 septembre dans le lac de loisirs Rijkerswoerdse Plassen, près d’Arnhem, aux Pays-Bas. Le chanteur avait 43 ans et la police a écarté l’intervention d’un tiers.

Anne Sophie
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Ben Saunders, premier gagnant de The Voice, retrouvé mort dans un lac
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Le corps de l’artiste a été repêché vers 13 h 20, au terme d’une opération de recherche menée dans cette zone de baignade située entre Arnhem et Elst. Sa famille a confirmé son décès dans la soirée. La chaîne publique néerlandaise NOS rapporte que les autorités avaient déjà de fortes raisons de penser qu’il s’agissait du chanteur avant l’annonce de ses proches.

La cause exacte de la mort n’a pas été rendue publique. L’unité de police de l’est des Pays-Bas a toutefois confirmé à People qu’aucun acte criminel n’était suspecté. En l’absence de conclusions officielles supplémentaires, les circonstances précises du décès restent donc indéterminées.

Dean Saunders a annoncé la nouvelle sur Instagram avec une photo d’enfance des deux frères. Il a évoqué une douleur immense et demandé que la famille du chanteur soit respectée. Marco Borsato, ancien coach de l’émission, lui a également rendu hommage.

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Né à Londres et élevé aux Pays-Bas, Ben Saunders s’était imposé en janvier 2011 dans la toute première saison de « The Voice of Holland », programme à l’origine de la franchise internationale. Son premier single, « Kill for a Broken Heart », avait atteint la première place des classements néerlandais, tout comme son album « You Thought You Knew Me by Now ».

Connu aussi sous le surnom de « Tattoo Ben », il partageait sa carrière musicale avec son activité de tatoueur à Arnhem. Il était encore apparu à la télévision en 2023 dans le concours « Avastars », rappelle le site néerlandais NL Times.

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