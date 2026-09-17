Owen Ndlovu retrouvé mort après son enlèvement près de Johannesburg

L’ancien présentateur de SABC Sport Owen Ndlovu a été retrouvé mort mercredi 16 septembre 2026 à Thokoza, dans la province sud-africaine du Gauteng, quelques heures après son enlèvement lors d’un détournement de véhicule à Katlehong.

Ndlovu, également engagé dans la défense des droits musicaux, se rendait à une église pour récupérer son épouse mardi soir. Selon la police, trois hommes se sont approchés du couple, ont écarté sa femme puis l’ont contraint à monter à l’arrière de son Ford Raptor avant de repartir avec lui.

Son corps a été découvert au bord d’une route à Thokoza mercredi matin. Sa femme, Portia Ndlovu, l’a ensuite identifié à la morgue, a indiqué la famille. Une autopsie doit établir officiellement la cause du décès.

La porte-parole de la police du Gauteng, la colonelle Dimakatso Nevhuhulwi, a annoncé une chasse à l’homme visant les trois suspects. Le véhicule détourné a été retrouvé abandonné à Walkerville.

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La famille a confirmé la mort d’Owen Ndlovu dans un communiqué relayé par la SABC et a demandé que son intimité soit respectée. Ancien visage du service des sports du diffuseur public, il travaillait aussi sur les questions de droits des artistes et de l’industrie musicale.