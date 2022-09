Guinée: Naby Keita forfait face à l’Algérie

La Fédération guinéenne de football (Feguifoot) a annoncé le forfait de son capitaine Naby Keita pour les rencontres amicales de la journée FIFA de septembre.

C’était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Naby Keita ne sera pas dans le groupe de la Guinée pour les rencontres amicales de la journée FIFA de septembre. Le Syli national affronte en effet les Fennecs le 23 septembre à Oran, et la Côte d’Ivoire le 27 à Amiens en France.

Dans un communiqué publié lundi soir sur son site officiel, la fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) a informé que sa star sera indisponible avec sa sélection durant la trêve internationale « en raison de son état de santé physique », tout en précisant que « selon le rapport médical transmis par le Liverpool Football Club, Naby Kéita est jugé trop juste pour les deux matchs de la Guinée ».

L’instance fédérale ajoute que « le staff technique de l’équipe nationale de Guinée a pris la décision finale de laisser le joueur poursuivre le protocole de traitement de son club », et ce, « dans le but de lui permettre de retrouver la compétition au plus vite et être disponible pour les prochaines échéances en équipe nationale et en club ».

Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur national Kaba Diawara, déjà privé de Saidou Sow, blessé à la cheville et remplacé par Abdoulaye Sylla.