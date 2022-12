Guinée: mandat d’arrêt international, l’étau se resserre contre Alpha Condé

L’ancien président guinéen, Alpha Condé, qui vit actuellement à Istanbul en Turquie, est désormais sous un mandat d’arrêt international. L’annonce a été faite lundi, par le ministre de la justice guinéen Charles Alphonse Wright.

Décidemment, les ennuies judiciaires s’enchainent pour l’ancien dirigeant de la Guinée. Alpha Condé qui est poursuivi par la justice de son pays et a été sanctionné par les Etats-Unis la semaine dernière, est désormais sous un mandat d’arrêt international lancé par la justice de Conakry.

« Pour le cas de M. Alpha Condé, je reste formel là-dessus, au nom de l’application cohérente de la politique pénale du Gouvernement, un mandat d’arrêt sera décerné contre lui. Parce qu’il n’est pas au-dessus de la Loi. Comme je l’ai toujours dit, il faut que nous soyons en cohérence avec ce que nous disons. On ne peut pas engager des poursuites pour des crimes de sang, jusqu’à date, les parquets ne bougent pas.

A distance, j’ai donné des instructions fermes dans le cadre du respect de la procédure. Je vais rencontrer les procureurs, il faut que toutes les actions engagées aboutissent. Ce n’est pas contre quelqu’un; ce n’est pas une justice orientée vers une classe politique. C’est une justice pour qu’il y ait l’égalité de tous devant la Loi. C’est ma position. Cette action va se poursuivre. N’en déplaise à qui le veut », a déclaré le ministre de la Justice Charles Alphonse Wright, visiblement irrité par la lenteur de la procédure judiciaire engagée contre Alpha Condé.

Washington sanctionne Condé

Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé, vendredi 9 décembre, des sanctions contre l’ancien président de la Guinée Alpha Condé et plus de 40 autres personnalités, « pour de graves violations des droits de l’homme en Guinée ». Washington a notamment gelé les avoirs de Condé et a interdit toute relation commerciale avec lui.

Pour rappel, la justice guinéenne avait déjà annoncé le 4 mai dernier des poursuites contre l’ex-président Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables sous sa présidence pour crimes de sang.