Guinée: Mamadi Doumbouya remanie son gouvernement

Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a procédé au remaniement partiel de son gouvernement, selon un décret diffusé à la radio et à la télévision nationale de la Guinée.

Un nouveau gouvernement a vu le jour à Conakry. Dans ce nouveau gouvernement, on note que 06 ministres ont changé de portefeuille et un septième, Ibrahima Abé Sylla, chargé de l’Énergie et Hydrocarbures, a été remercié.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Bernard Goumou, qui assure l’intérim du chef de la Primature Mohamed Béavogui « indisponible pour raison de santé », accède officiellement aux fonctions du Premier ministre, selon le décret.

Moussa Cissé, précédemment ministre du Budget prend désormais les rênes du ministère de l’Economie et des Finances. Lancinet Condé quitte les Finances pour occuper le Budget. Toujours selon le décret, Ibrahima Sory Bangoura, chef d’état-major général adjoint de l’armée fait son entrée dans le nouveau gouvernement et prend en charge le ministère de l’Urbanisme et de l’habitat.

Rose Pola Précemou, précédemment ministre de l’Information et de la Communication est nommée ministre du Commerce en remplacement de Bernard Goumou. Aminata Kaba, précédemment ministre des Postes, télécommunication et de l’Economie numérique est mutée au ministère de l’Information et de la Communication.

Ousmane Gaoual Diallo fait son entrée dans le gouvernement de la transition et est nommé ministre des Postes, télécommunication et de l’Economie numérique, porte-parole du gouvernement. Aly Saidouba Soumah, précédemment chef de secteur commerce, vérification de la comptabilité à la direction nationale des impôts est nommé ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, en remplacement d’Ibrahima Abé Sylla.

Ce remaniement du gouvernement de la transition formé au lendemain du coup d’Etat ayant renversé le régime de l’ex-président Alpha Condé, intervient, après plusieurs jours de violentes manifestations qui ont paralysée Conakry. Les manifestants ont, entre autre, dénoncé la mauvaise gouvernance des autorités de la transition. La CEDEAO a condamné les violences et a appelé au dialogue.