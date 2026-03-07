Guinée : Mamadi Doumbouya réapparaît à Conakry après plusieurs semaines d’absence

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est réapparu publiquement vendredi 6 mars 2026 à Conakry, mettant fin à plusieurs semaines de spéculations autour de son état de santé et de son absence prolongée du territoire national. Son retour marque la fin d’une période d’incertitude alimentée par le silence des autorités et les nombreuses rumeurs relayées sur les réseaux sociaux.

Le chef de l’État avait quitté la Guinée le 13 février 2026 pour participer au sommet de Union africaine organisé à Addis-Abeba, en Éthiopie. Après cette rencontre diplomatique, son séjour à l’étranger s’est prolongé, officiellement pour un contrôle médical et une période de repos.

Durant près de trois semaines, aucune information précise n’avait été donnée sur sa localisation exacte ni sur son état de santé. Cette absence prolongée a rapidement suscité de nombreuses spéculations, certains évoquant un séjour médical à Singapour.

Face aux rumeurs, le Premier ministre Amadou Oury Bah ainsi que le conseiller présidentiel Thierno Mamadou Bah avaient tenté de rassurer l’opinion publique, affirmant que le président se portait bien et qu’il rentrerait prochainement au pays.

Accueil officiel et démonstration de soutien

L’avion présidentiel s’est posé vers 11h40 à l’aéroport international Aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. À sa descente d’avion, Mamadi Doumbouya a été accueilli par plusieurs autorités politiques et militaires, ainsi que par des centaines de partisans venus assister à son retour dans une atmosphère de ferveur.

Cette apparition publique était particulièrement attendue. Elle constitue la première depuis la confirmation de sa victoire à l’élection présidentielle de décembre 2025, remportée avec 86,72 % des voix, et son investiture officielle intervenue en janvier 2026.

Le retour du président intervient dans un contexte politique toujours marqué par la transition ouverte après le coup d’État de 2021 qui l’avait porté au pouvoir. Si les autorités guinéennes mettent en avant la stabilité institutionnelle, l’absence prolongée du chef de l’État a ravivé le débat sur la transparence entourant la santé des dirigeants africains lorsqu’ils sont soignés à l’étranger.