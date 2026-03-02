Guinée : les autorités veulent rassurer sur l’état de santé du président Mamadi Doumbouya

Les autorités guinéennes ont cherché à mettre un terme aux spéculations autour de l’état de santé du président Mamadi Doumbouya. Absent du pays depuis environ deux semaines et demie, le chef de l’État est, selon le Premier ministre Amadou Oury Bah, en bonne santé et se trouve actuellement à l’étranger pour se reposer, a déclaré la primature lundi 2 mars au soir lors d’un échange avec RFI.

Le président avait quitté Conakry le 13 février pour prendre part au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba et n’est pas rentré depuis ce déplacement officiel. Cette absence prolongée a suscité de nombreuses interrogations, auxquelles le gouvernement a estimé nécessaire d’apporter des éléments de réponse, d’autant que la formation du premier cabinet depuis son élection venait tout juste d’être finalisée.

Selon Amadou Oury Bah, qui dit avoir eu un contact téléphonique avec le président lundi matin 2 mars, Mamadi Doumbouya suit de loin l’actualité du pays et demeure informé des dossiers essentiels. Le Premier ministre a expliqué que, après une période de transition de quatre ans marquée par une forte tension, le président ressentait le besoin de faire une pause pour récupérer et reprendre des forces.

Les autorités ont choisi de ne pas divulguer le pays où séjourne le chef de l’État, invoquant le souhait de préserver son repos. La primature précise néanmoins qu’un retour en Guinée est attendu dans un délai d’environ une semaine, soit vraisemblablement avant le 9 mars 2026.

Gestion de la communication face aux rumeurs