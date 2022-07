Guinée: le médiateur de la CEDEAO Boni Yayi chaleureusement accueilli à Conakry

Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin et nouveau médiateur de la CEDEAO et sa délégation ont été accueillis à Conakry par les autorités de la Transition en Guinée et le représentant résident de la CEDEAO. Dans la capitale guinéenne, Boni Yayi va travailler avec les autorités de transition pour parvenir à un calendrier de transition acceptable au plus tard le 1er août 2022.

Au cours de son 61ème sommet tenu dimanche 03 juillet à Accra, au Ghana, la CEDEAO a réitéré sa position en jugeant que le calendrier de transition de 36 mois annoncé par les autorités guinéennes est inacceptable.

L’organisation a pris acte de la décision des autorités de transition d’ouvrir un dialogue national qui a débuté le lundi 27 juin 2022 sous l’égide du Premier ministre, mais aussi, de la démission du Dr Mohammed Ibn Chambas en tant que médiateur de la CEDEAO en Guinée. En conséquence, les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, ont nommé Yayi Boni, ancien Président de la République du Bénin, en tant que nouveau médiateur de la CEDEAO en Guinée.

Pour sa première visite, le nouveau médiateur de la CEDEAO et sa délégation ont été accueillis à Conakry par les autorités de la Transition en Guinée et le représentant résident de la CEDEAO, le mardi 19 juillet 2022. L’émissaire de l’organisation sous-régionale va échanger avec les autorités guinéennes pour parvenir à un calendrier de transition acceptable pour la transition au plus tard le 1er août 2022. « Passé ce délai, des sanctions économiques et financières seront appliquées ainsi que des sanctions ciblées », a averti l’organisation sous-régionale.

Pour rappel, la CEDEAO a également décidé de maintenir la suspension de la Guinée de tous ses organes de décision. Elle a aussi décidé de rester saisie de la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. »