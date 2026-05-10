Guinée : le gouvernement livre 280 logements sociaux et lance 925 autres

Le Premier ministre guinéen Amadou Oury Bah a présidé samedi 9 mai la cérémonie officielle de remise des clés de 280 logements sociaux à Sonfonia-Lac, dans la haute banlieue de Conakry, et posé la première pierre de 925 logements supplémentaires sur le même site. Les deux opérations sont conduites par l’Agence guinéenne pour le financement du logement (AGUIFIL), établissement public créé en 2019, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec Kakandé Immo, filiale du groupe de bâtiment et travaux publics Guicopres, qui a assuré la réalisation des travaux.

Les 280 logements livrés comprennent 160 appartements de type F3 (salon et deux chambres) et 120 appartements de type F4 (salon et trois chambres). Selon l’AGUIFIL, les logements seront accessibles à des coûts situés à environ la moitié des loyers pratiqués sur le marché locatif privé à Conakry, estimés entre quatre et cinq millions de francs guinéens par mois. Le financement peut être échelonné sur deux à vingt-cinq ans, à un taux de 6 %, selon les conditions publiées par l’agence. Le programme s’adresse aux fonctionnaires, aux travailleurs du secteur privé formel et informel ainsi qu’aux Guinéens de la diaspora.

Le logement social constitue l’un des cinq axes du programme de développement Simandou Vision 2040. Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, a présenté la livraison du jour comme « une réponse structurée à la croissance démographique, à la pression foncière et à la cherté des loyers » à Conakry, ville confrontée depuis plusieurs années à une urbanisation rapide.

« Les 280 logements sociaux qui sont réceptionnés ce matin ne sont pas une fin, mais le début d’un processus », a déclaré le Premier ministre lors de son discours. « Nous avons connu des retards, mais nous allons les rattraper. Prenez les images actuelles de Conakry et conservez-les, parce que dans cinq ans, vous vous demanderez dans quelle ville nous sommes », a-t-il ajouté. La gouverneure de Conakry, la générale de brigade M’Mahawa Sylla, a qualifié l’inauguration de « signal fort » en faveur du logement comme « levier de stabilité sociale, de dignité humaine et de développement urbain durable ».

Le Premier ministre a par ailleurs évoqué en marge de la cérémonie la tenue prochaine d’un référendum constitutionnel, d’une élection présidentielle, d’élections législatives et d’élections communales en indiquant que l’ensemble de ce processus électoral devrait être achevé « dans deux ou trois semaines ».

La Guinée est dirigée depuis septembre 2021 par le général Mamadi Doumbouya, qui avait pris le pouvoir par coup d’État avant de se faire élire président en décembre 2025.

Un site de Sonfonia comme symbole

Le quartier de Sonfonia-Lac, dans la commune de Ratoma, accueillera sur le même terrain les 925 logements supplémentaires dont la construction a été officiellement lancée le même jour. Ibrahima Souleymane Sylla, administrateur de Kakandé Immo, a indiqué que les unités livrées ont été « conçues pour offrir confort, sécurité, fonctionnalité et dignité ». Les coûts précis des logements du nouveau lot seront communiqués ultérieurement par voie de presse, selon l’AGUIFIL, qui précise que les tarifs varieront selon les zones de construction.