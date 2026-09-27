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Guinée : le bilan de l’accident de Kissidougou monte à 12 morts, dont la mariée

Le bilan de l’accident survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2026 à Sangardô, dans la préfecture de Kissidougou, a été révisé à 12 morts, selon des médias guinéens. Les premières informations faisaient état de neuf victimes.

André Kouagou Assane
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Guinée : le bilan de l’accident de Kissidougou monte à 12 morts, dont la mariée
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Le véhicule transportait des personnes revenant d’un mariage célébré à Banian. Il aurait quitté la chaussée après une perte de contrôle avant de tomber dans un marigot près d’un pont. Plusieurs occupants sont restés bloqués à l’intérieur.

Parmi les victimes figure la jeune mariée, selon le bilan actualisé rapporté par la presse locale. Le marié et le chauffeur auraient survécu.

Un bilan revu à la hausse

Les secours de la Protection civile ont travaillé plusieurs heures sur les lieux pour récupérer les victimes. Les corps ont été transférés vers l’hôpital préfectoral de Kissidougou.

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Les circonstances exactes de l’accident restent à établir. Les premières informations évoquent un trou sur la chaussée qui aurait provoqué la perte de contrôle du véhicule.

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