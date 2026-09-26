Nigeria : KC Luxury inculpé et placé en détention dans l’affaire des 184,5 kg de cocaïne

L’influenceur nigérian Afolabi Kazeem Michael, connu sous le nom de KC Luxury, a été inculpé vendredi 25 septembre 2026 devant la Haute Cour fédérale de Lagos avec deux autres suspects dans l’affaire portant sur 184,5 kg de cocaïne.

La NDLEA a présenté KC Luxury, Boniface Freeman Ochoche Sule et Ikechukwu Ekugo Patriarch devant le juge sur 22 chefs d’accusation, notamment pour complot, trafic de cocaïne, tentative d’exportation de stupéfiants et blanchiment d’argent.

Les trois hommes ont plaidé non coupable. Le tribunal a ordonné leur placement en détention dans les locaux de la NDLEA dans l’attente de la décision sur leurs demandes de liberté provisoire, prévue le 4 octobre.

Selon l’agence antidrogue nigériane, le dossier concerne une tentative présumée d’exportation de 184,5 kg de cocaïne vers le Royaume-Uni entre fin juillet et début août 2026. La drogue aurait été dissimulée dans cinq colis expédiés depuis Lagos.

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KC Luxury avait été arrêté le 13 août à l’aéroport international Murtala Muhammed alors qu’il s’apprêtait à quitter le Nigeria. Les accusations doivent désormais être examinées par la justice.